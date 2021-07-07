TOBB'dan LGS tercihi yapacak öğrencilere çağrı! Öğrencilere burs ve yurt dışında staj imkanı verilecek!

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, gençleri meslek liselerinin bir parçası olmaya çağırdı: "Bu okullara yerleşecek gençler, uzmanlık kapısından girmiş olacak, diplomaları, meslekleri olacak. Okullarımızı tercih edecek gençlerimiz mezun olduklarında 'ara eleman' değil, 'aranan eleman' olacaklar"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, gençleri, oda ve borsaların desteğiyle mesleki eğitim in yeniden tasarlandığını liseleri seçmeye davet ederek, "Bu okullara yerleşecek gençler, uzmanlık kapısından girmiş olacak, diplomaları, meslekleri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

81 İLDE 113 OKULDAN BİRİNİ TERCİH EDENE BÜYÜK FIRSAT

Hisarcıklıoğlu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2021 sonuçlarının ardından yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkisiyle bu sınava hazırlanan öğrenciler için artık tercih zamanının geldiğine dikkati çekti.

Öğrencilerin yapacağı tercihler sonunda, kendilerini geleceğe hazırlayacak okullara yerleşeceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Ben gençlerimizi Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), TOBB ve TOBB ETÜ olarak başlattığımız program kapsamındaki 81 ildeki 113 okulumuzu tercih etmeye davet ediyorum. Bu okullara yerleşecek gençler, uzmanlık kapısından girmiş olacak, diplomaları, meslekleri olacak." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, 26 Şubat 2019'da imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü ile özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek üzere çağın niteliklerine uygun "yeni ve dinamik" bir mesleki eğitim modeline geçtiklerini hatırlattı.

ÖĞRENCİLERE BURS VE YURT DIŞINDA STAJ İMKANI

Okulların arkasında merkezde MEB , TOBB ve TOBB ETÜ'nün, illerde ve ilçelerde ise oda ve borsaların desteği bulunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Kamu-özel sektör ortak yönetim modeliyle yerelde oda ve borsalarımızın vasıtasıyla mesleki eğitimin hem dinamik hem de sanayi, ticaret ve tarımın ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmasını sağlıyoruz. Okullarımızı tercih edecek gençlerimiz, mezun olduklarında 'ara eleman' değil, 'aranan eleman' olacaklar. Türkiye'nin gelecek hedeflerine ulaşması için ihtiyaç duyduğu en önemli çıpa beşeri sermayedir. İhtiyaç duyduğumuz beşeri sermayeyi de nitelikli mesleki eğitimden geçmiş gençler oluşturuyor."

Bu sebeple gençlerin eğitilmesinde TOBB olarak sorumluluk duyduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü ile mesleki eğitim ve reel sektörü birbirine entegre ettiklerini, geleceğin girişimcileri olacak, yüksek teknoloji alanında daha çok icat ve patent çıkartacak gençleri yetiştirdiklerini anlattı.

MESLEKİ EĞİTİM SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA TASARLANDI!

Hisarcıklıoğlu, oda ve borsalar vasıtasıyla mesleki eğitimin hem dinamik hem de sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yeniden tasarlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"81 ildeki 113 okulumuzda yeni atölyeler ve laboratuvarlar kuruyor, mevcut olanları yeniliyoruz. Tüm Türkiye’ye örnek olacak Ar-Ge ve Tasarım Beceri Atölyelerini faaliyete geçiriyoruz. TOBB ETÜ desteğiyle en iyi eğitim içerikleri ve staj sistemini gençlerimiz için hazırlanırken, oda ve borsalarımızın desteğiyle başarılı öğrencilerimize burs veriyoruz. Ayrıca onlara yurt dışında staj imkanı sağlıyoruz. Türk iş dünyasının başkanı olarak LGS 2021 tercih döneminde gençlerimizi 81 ildeki 113 okulumuzu tercih etmeye davet ediyorum. Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamındaki meslek liselerine ilişkin detayları https://meslekiegitim.tobb.org.tr adresinden öğrenebilirsiniz."