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TOBB'dan LGS tercihi yapacak öğrencilere çağrı! Öğrencilere burs ve yurt dışında staj imkanı verilecek!

07 Temmuz 2021 Çarşamba - 12:38 | Son Güncelleme : 07 07 2021 - 12:38

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, gençleri meslek liselerinin bir parçası olmaya çağırdı: "Bu okullara yerleşecek gençler, uzmanlık kapısından girmiş olacak, diplomaları, meslekleri olacak. Okullarımızı tercih edecek gençlerimiz mezun olduklarında 'ara eleman' değil, 'aranan eleman' olacaklar"


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat  Hisarcıklıoğlu, gençleri, oda ve borsaların desteğiyle mesleki eğitimin yeniden  tasarlandığını liseleri seçmeye davet ederek, "Bu okullara yerleşecek gençler,  uzmanlık kapısından girmiş olacak, diplomaları, meslekleri olacak."  değerlendirmesinde bulundu. 
 
 
81 İLDE 113 OKULDAN BİRİNİ TERCİH EDENE BÜYÜK FIRSAT 
 
Hisarcıklıoğlu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2021 sonuçlarının  ardından yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının  etkisiyle bu sınava hazırlanan öğrenciler için artık tercih zamanının geldiğine dikkati çekti.
 
Öğrencilerin yapacağı tercihler sonunda, kendilerini geleceğe  hazırlayacak okullara yerleşeceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Ben gençlerimizi  Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), TOBB ve TOBB ETÜ olarak başlattığımız program  kapsamındaki 81 ildeki 113 okulumuzu tercih etmeye davet ediyorum. Bu okullara  yerleşecek gençler, uzmanlık kapısından girmiş olacak, diplomaları, meslekleri  olacak." ifadelerini kullandı.
 
Hisarcıklıoğlu, 26 Şubat 2019'da imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü ile özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek üzere  çağın niteliklerine uygun "yeni ve dinamik" bir mesleki eğitim modeline  geçtiklerini hatırlattı.
 
ÖĞRENCİLERE BURS VE YURT DIŞINDA STAJ İMKANI
 
Okulların arkasında merkezde MEB, TOBB ve TOBB ETÜ'nün, illerde ve  ilçelerde ise oda ve borsaların desteği bulunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:
 
"Kamu-özel sektör ortak yönetim modeliyle yerelde oda ve  borsalarımızın vasıtasıyla mesleki eğitimin hem dinamik hem de sanayi, ticaret ve  tarımın ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmasını sağlıyoruz. Okullarımızı tercih  edecek gençlerimiz, mezun olduklarında 'ara eleman' değil, 'aranan eleman'  olacaklar. Türkiye'nin gelecek hedeflerine ulaşması için ihtiyaç duyduğu en  önemli çıpa beşeri sermayedir. İhtiyaç duyduğumuz beşeri sermayeyi de nitelikli  mesleki eğitimden geçmiş gençler oluşturuyor."
 
Bu sebeple gençlerin eğitilmesinde TOBB olarak sorumluluk duyduklarını  ifade eden Hisarcıklıoğlu, Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü ile mesleki eğitim  ve reel sektörü birbirine entegre ettiklerini, geleceğin girişimcileri olacak,  yüksek teknoloji alanında daha çok icat ve patent çıkartacak gençleri  yetiştirdiklerini anlattı.
 
MESLEKİ EĞİTİM SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA TASARLANDI!
 
Hisarcıklıoğlu, oda ve borsalar vasıtasıyla mesleki eğitimin hem  dinamik hem de sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yeniden tasarlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
 
"81 ildeki 113 okulumuzda yeni atölyeler ve laboratuvarlar kuruyor,  mevcut olanları yeniliyoruz. Tüm Türkiye’ye örnek olacak Ar-Ge ve Tasarım Beceri  Atölyelerini faaliyete geçiriyoruz. TOBB ETÜ desteğiyle en iyi eğitim içerikleri  ve staj sistemini gençlerimiz için hazırlanırken, oda ve borsalarımızın  desteğiyle başarılı öğrencilerimize burs veriyoruz. Ayrıca onlara yurt dışında  staj imkanı sağlıyoruz. Türk iş dünyasının başkanı olarak LGS 2021 tercih  döneminde gençlerimizi 81 ildeki 113 okulumuzu tercih etmeye davet ediyorum.  Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamındaki meslek liselerine ilişkin  detayları https://meslekiegitim.tobb.org.tr adresinden öğrenebilirsiniz."

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