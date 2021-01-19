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TOBB, 26-27 Ocak'ta "Dijitalleşme Sanal Fuarı" düzenleyecek

AA |  19 Ocak 2021 Salı - 15:10 | Son Güncelleme : 19 01 2021 - 15:10

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde daha da önem kazanan dijitalleşmeyi ve bu alandaki gelişmeleri KOBİ'lere aktarabilmek amacıyla 26-27 Ocak'ta "Dijitalleşme Sanal Fuarı" düzenleyecek.


TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, çevrim içi düzenlenecek fuar,  girişimcilerin dijitalleşen yeni dünyaya uyum sağlamalarını amaçlıyor.
 
26-27 Ocak'ta yapılacak fuarda, yazılım, telekomünikasyon ve e-ticaret  sektöründen 100'e yakın şirket stant açacak.
 
KOBİ'lerin ihtiyaç duyabilecekleri bilgiye erişmeleri, gerekli  araçları tanımaları ve potansiyel iş birliklerini geliştirmeleri hedeflenen  fuarda, ziyaretçiler sanal ortamda tüm stantları gezebilecek, firma  yetkilileriyle yazılı, sesli ve görüntülü iletişime geçebilecek.
 
Sektöre yönelik dijitalleşme eğitimleri düzenlenecek
"Gelenekselden Yeni Normale Yolculuk" sloganıyla düzenlenen etkinlikte  gerçekleştirilecek B2B (şirketten şirkete) toplantılarıyla KOBİ'lere dijitalleşme  araçları daha yakından tanıma fırsatı sunulacak.
 
Fuar süresince, "Ekonomide Dijital Dönüşüm", "Yeni Normal:  Dijitalleşme Paneli", "Yazılım Sektörünün Uluslararası Rekabette Konumlanması",  "Dijitalleşmenin Anahtarı: 5G ve Nesnelerin İnterneti" başlıklarında çevrim içi  seminerler yapılacak.
 
Ziyaretçilerle yazılım, e-ticaret ve telekomünikasyon sektörlerinde  dijitalleşme ve bu sektörlere yönelik dijital dönüşüm örneklerinin paylaşılacağı  etkinliğe katılım ücretsiz olacak.
 
"Küresel salgınla birlikte şirketler için yeni bir dönem başladı"
Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,  girişimcilerin dijitalleşen yeni dünyaya uyum sağlamalarını kolaylaştırmak  istediklerini belirtti.
 
Dijital alandaki gelişmelere dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Küresel  salgınla birlikte şirketler için yeni bir dönem başladı. Ticaretin devamı için  dijitalleşme bir zorunluluk haline geldi." ifadelerini kullandı.
 
Şirketlerin bu dönemde teknolojik dönüşüme hızla ayak uydurmaya  başladığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
"Bu dönüşümü gerçekleştiren her sektörden ve ölçekten şirketler yeni  müşterilere ulaşırken verimliliklerini de artırdı. TOBB olarak özel sektörünün  yeni ekonomiye daha hızlı uyum sağlaması için çok sayıda projeyi hayata geçirdik.  Şimdi de TOBB Dijitalleşme Sanal Fuarı'nda teknoloji şirketlerimiz ile  KOBİ'lerimizi bir araya getiriyoruz. Tüm üyelerimizi bu etkinliğe davet  ediyorum."
 
Söz konusu etkinliğe "https://sanalfuar.tobb.org.tr/" adresinden  katılım sağlanabilecek.
 
Etkinlikle ilgili tüm detaylara "tobb.org.tr/sanalfuar" adresinden  ulaşılabiliyor.
 

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TOBB sanal fuar
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