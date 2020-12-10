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TMSF satışa çıkardı! Fiyatı...

10 Aralık 2020 Perşembe - 8:15 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 8:18

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF), "Yeşildağ Hayvancılık Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü satışa çıkardı.


TMSF'nin konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bütünlük, İzmir ili, Tire ilçesi, Yeniçiftlik Mahallesi 95, 101, 642, 643, 645, 683, 904, 905 ve 908 parsellerde bulunan 9 adet  taşınmaz ile bu taşınmazlar üzerinde bulunan genç ahırı, sağmal ahırı,  sağımhane, yem deposu, slaj ve gübre çukurları, idari binalardan  oluşan tesisler ve bu tesislerde bulunan makine, ekipman, demirbaşlar  ve taşıtlar ile sözleşmelerden oluşuyor.
 
Bütünlüğün muhammen bedeli 31 milyon TL olarak belirlendi. İhale 26 Ocak 2021 tarihinde saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

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