03 Aralık 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.325 0.00 ALTIN 463,230 0.24
CANLI BORSA
TÜMÜ

TMSF, Leziz'i satışa çıkardı

03 Aralık 2020 Perşembe - 9:17 | Son Güncelleme : 03 12 2020 - 9:17

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF), "Leziz Tarım Ürünleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü satışa çıkardı.


TMSF'nin konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF), "Leziz Tarım Ürünleri Ticari  ve İktisadi Bütünlüğü"nü satışa çıkardı.
 
“Leziz Tarım Ürünleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”  İzmir ili, Tire ilçesi, Arıkbaşı Mahallesi 123 ada, 147 parselde kayıtlı Zeytinlik nitelikli taşınmaz ile yine aynı ilçede Havuzbaşı Mahallesi, 125 ada, 26-27-28 parsellerde sırasıyla Tarla, Sağımhane Binası, Yem Deposu nitelikli taşınmazlar ve bu taşınmazlar üzerinde bulunan et ve  süt ürünleri üretimine özgü makineler, ekipmanlar, demirbaşlar ve  taşıtlardan oluşuyor.
 
Bütünlüğün muhammen bedeli 6,2 milyon TL olarak belirlendi. İhale 26 Ocak 2021 tarihinde saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

ETİKETLER

Leziz TMSF Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.