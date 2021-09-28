TMSF fon uzman yardımcısı alacak! İşte başvuru şartları!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, Fon Uzman Yardımcısı alacak. Başvuru yapacak adaylar için yazılı ve sözlü giriş sınavı ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki, TMSF fon uzman yardımcısı giriş sınavı başvurusu nasıl yapılır? TMSF fon uzman yardımcısı sınav başvuru şartları!

TMSF fon uzman yardımcısı alacak! TMSF fon uzman yardımcısı giriş sınavı ilanı Resmi Gazete ’de yayımlandı. İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilecek fon uzman yardımcısı için sınava katılma şartları belli oldu.

TMSF FON UZMAN YARDIMCISI SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

Fon Uzman Yardımcılığı (Bilişim) sınavı için özel şartlar şu şekilde,

- En az 4 (dört) yıl süreli eğitim veren fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Sistemleri ve Ağları, Endüstri Mühendisliği, İstatistik, Matematik, Ekonometri bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı okulları bitirmiş olmak,

- ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) KPSS P1 ve KPSSP2 puan türlerinden herhangi birinden en az 75 (Yetmişbeş) puan almış olmak,

- ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavından (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil sınavından (e-YDS) İngilizce , Fransızca ve Almanca dillerinden birinden en az 50 (Elli) puan almış olmak,

- Yukarıda belirtilen KPSS puan türleri için; Fon Uzman Yardımcılığı (Bilişim) sınavına başvuranların sayısının 140 (Yüzkırk) kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilk 140 (Yüzkırk) aday yazılı giriş sınavına alınacaktır. Adayların eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

TMSF FON UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuruların, 1 Kasım 2021 tarihinden itibaren en geç 19 Kasım 2021 tarihi mesai bitimine kadar; TMSF resmi internet adresinden www.tmsf.org.tr (http://www.tmsf.org.tr) yapılabilecek.

"Görev Talep Formu"nun çevrimiçi olarak doldurulması suretiyle yapılması, formun doldurulmasını müteakip sistem üzerinden çıktısının alınarak diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi ile birlikte en geç 19.11.2021 tarihi saat 17:00'a kadar elden veya posta yoluyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Büyükdere Caddesi No: 143 Esentepe/Şişli İSTANBUL (34394) adresine ulaştırılması gerekiyor.

KPSS puanı en yüksek olandan başlanmak üzere yapılacak sıralamaya göre yazılı giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi www.tmsf.org.tr (http://www.tmsf.org.tr) adresinden ilan edilecek.