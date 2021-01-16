TMSF’den dev yatırım! 128 milyon lira...

TMSF bünyesindeki ilk sıfırdan yatırım olan Bellona sandalye ve yatak fabrikasının açılışı yapıldı. 82 milyon lira tesis, 46 milyon lira makine tesisat yatırımıyla toplamda 128 milyon liralık yatırım bedeliyle açılan fabrika, tam kapasite çalışmaya başlayınca 600 kişiye ilave istihdam sağlayacak.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Erciyes Anadolu Grubu bünyesinde bulunan Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait Bellona-6 isminin verildiği sandalye ve yatak fabrikasının açılış töreni 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde yapıldı. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, 15 Temmuz ’dan sonra Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) aidiyeti ve iltisakı tespit edilen bir kısım şahıslara ait malların TMSF kayyumluğunda yönetilmesine karar verildiğini hatırlatarak, kurumun 15 Temmuz’dan sonra eksen kayması yaşadığını söyledi.

AYLIK 40 MİLYON TL

Açılışı yapılan tesisin TMSF kayyumluğunda yatırımının gerçekleştirildiğini dile getiren Gülal, “50 bin metrekaresi kapalı alanda, toplam 75 bin metrekare alanda faaliyet gösterecek. 82 milyon lira tesis, 46 milyon lira makine tesisat yatırımıyla toplamda 128 milyon liralık yatırım bedeliyle yatırım gerçekleştirdik. 414 kişiye istihdam sağlayan tesis, tam kapasite çalışmaya başlayınca 600 kişiye ilave istihdam sağlayan fabrika haline gelecek. Yıllık 480 bin adet yatak ve 420 bin adet sandalye kapasitesine sahip. Hali hazırda 20 milyon 500 bin lira, tam kapasite geçine aylık 40 milyon lira ciro üreten kuruluş haline gelecek. Biz bu şirketleri yönetirken yatırım ihtiyacı varsa yatırım yapmaktan zerre tereddüt göstermedik” diye konuştu. Gülal, Erciyes Anadolu Holding’in özellikle enerji departmanında 502 megavatlık bir yapıyla ülkenin önemli enerji aktörleri arasına girdiğine de dikkati çekerek, devraldıklarında ise 254 megavatlık bir yapı bulunduğunu anımsattı. Gülal, “Mobilyada lokomotifiz, sektörde bir numarayız, kabloda Hes Kablo’yla sektörde bir numarayız, bugün enerjide de ülkemizin enerji aktörleri arasına enerji grubumuzu soktuk” dedi.

GENİŞ BAYİ AĞI

TMSF’nin 797 şirkette kayyumluğunun devam ettiğini anlatan Gülal, “Fon yönetimindeki şirketlerin aktif büyüklüğü 70 milyar lira seviyesine ulaştı. Öz kaynak büyüklüğü 30 milyar liraya yükseldi. istihdam sayısı 40 bin 403 olarak gerçekleşti. Biz devraldığımız andan itibaren ‘Bu şirketler bize milletimizin emaneti, her biri milli servet, bu şirketlerde irtifa kaybı olmayacak, istihdam yaratmaya katma değer üretmeye devam edecekler’ dedik. Biz basiretli tüccar anlayışla bu şirketleri 4.5 yıldır yönettik ve bu şirketler aktif olarak yüzde 60 seviyesinde büyüdüler. Bugün bizdeki yapının en büyüğü Erciyes Anadolu Holding. Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 6 büyük grup şirketi olan 9 farklı faaliyet alanında 30 şirketle faaliyet gösteren 12 bin 697 çalışanı olan ve bünyesine İstikbal , Bellona, Mondi, Hes Kablo gibi markalara sahip, yurtiçinde ve dışında 2 bini aşkın geniş bayi ağı ve 140’tan fazla ülkeye ihracat kapasitesi bulunan devasa bir kurum” diye konuştu.

Gülal, holdingin aktif büyüklüğünün 17 milyar lira seviyesini aştığını belirterek, “Devraldığımızdan bugüne kadar holdingimiz aktif olarak yüzde 90 seviyesinde büyüdü. 2020 büyümesi de hemen hemen yüzde 20’ye yakın gerçekleşti, bu süreçte 13 milyar lirayı aşan ciro rakamına ulaştık” dedi.

‘KİLOGRAM BAŞINA İHRACAT ARTMALI’

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş , “Artık ürünlerimizin marka değerini daha da üst seviyelere çıkarmamız gerekir, kilo başına 1-1,5 dolarlık ihracatla rekabet etmemiz o kadar mümkün değil. Özellikle mobilya sektöründe kilo başına ihracat rakamlarımızı daha üst seviyelere çıkarmamız lazım” dedi.

‘BÜYÜME HEDEFİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK’