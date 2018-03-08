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TMSF, 5 medya kuruluşunun varlıklarını satışa çıkardı

AA |  08 Mart 2018 Perşembe - 11:42 | Son Güncelleme : 08 03 2018 - 11:46

TMSF, Jin Haber Ajansı, Azadiyat Welat Gazetesi, Patnos FM, Bugün TV Ankara Şubesi ve Cihan Haber Ajansı'nın makine, teçhizat ve demirbaşlarını 954 bin 422 lira muhammen bedelle satışa çıkardı.


TMSF'nin internet sitesinde yer alan satış ilanına göre, Jin Haber  Ajansı, Azadiyat Welat Gazetesi, Patnos FM, Bugün TV Ankara Şubesi ve Cihan Haber  Ajansı'nın makine, teçhizat ve demirbaşları teklif alma yöntemiyle satışa  sunuldu.

5 medya kuruluşunun varlıkları toplam 954 bin 422 lira muhammen  bedelle satışa çıkarıldı.

Söz konusu varlıklar, 9 Mart mesai bitimine kadar alınacak tekliflerin  değerlendirilmesi sonucunda satılacak. Birden fazla teklif verilen varlıklar için  teklif sahipleri arasında 13 Mart'ta açık artırma yapılacak. 

Bu arada, bazı basın yayın kuruluşlarından TMSF'ye devredilen 6 araç  da 1 milyon 138 bin 500 lira toplam muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

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