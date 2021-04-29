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TMO duyurdu! 25 milyon lira ödendi

AA |  29 Nisan 2021 Perşembe - 11:45 | Son Güncelleme : 29 04 2021 - 11:45

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, üreticinin elinde kalan patates ve soğanın ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımı kapsamında bugüne kadar 120 bin ton ürün aldıklarını, üreticiye de 25 milyon liralık ödeme yaptıklarını bildirdi.


Ahmet Güldal, yaptığı açıklamada, 8 Nisan'da Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın üreticinin elinde kalan patates ve soğanın alınarak  ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması talimatını verdiğini anımsattı.
 
Bu talimat üzerine hızla harekete geçerek ilk ürünleri 10 Nisan'da  sevk etmeye başladıklarını belirten Güldal, şöyle konuştu:
 
"Ürünler büyükşehirlerden başlamak üzere sevk edilmeye başlandı.  Patates ve soğan alınan şu anda 25 il bulunuyor. Patateste ağırlıklı olarak  Niğde, Nevşehir, Bitlis-Ahlat ve Konya'da üretim var. Soğanda da Ankara-Polatlı,  Amasya ve Çorum gibi illerde üretim mevcut. Az miktarda ürün olan illerden de  alım gerçekleştirdik. Tamamen üretici örgütleri ve ziraat odalarıyla iş birliği  yaparak beraber çalıştık. Üreticiyle çok hızlı şekilde çalışmak üretici  örgütlerinin organizasyonuyla mümkündü. Bugüne kadar üreticiden 95 bin ton  patates, 25 bin ton da soğan olmak üzere 120 bin ton ürün aldık."
 
Bu ürünlerin 81 ilde valilik ve kaymakamlıkların koordinasyonunda  sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracığıyla ihtiyaç sahibi ailelere kapı  kapı teslim edildiğini vurgulayan Güldal, bu teslimatların da büyük ölçüde  tamamlandığını söyledi.
 
Ramazan Bayramı'na kadar 2 haftalık süreçte planlanmış ürün alımları  olduğunu bildiren Güldal, "Bu ürünlerin de bir an önce yüklenip dağıtılması için  çalışıyoruz. Önümüzdeki 2 hafta içinde ihtiyaç sahibi ailelerin tamamına ürünler  ulaşmış olur." diye konuştu.
 
Güldal, ürün alınan patates ve soğan üreticilerine ödemelere de hızla  başladıklarına dikkati çekerek, "Bugün itibarıyla üreticilere 25 milyon liralık  ödeme yaptık. Ürünü alınan üreticinin ödemesi, belgeleri bize ulaşmışsa 1 hafta  içinde yapılmış oluyor. Her hafta 2 defa ödeme yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
 
"10 bin ton çeltik aldık"
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çeltikte de fiyat revizyonu yaparak  üreticiden alım talimatı verdiğini anımsatan Güldal, şunları kaydetti:
 
"Çeltik fiyatlarını revize edip alıma geçtik, burada da süreç devam  ediyor. Bugün itibarıyla 10 bin ton çeltik TMO deposuna intikal etmiş oldu.  Çeltiği stoklarda muhafaza edeceğiz. Bundan sonraki dönemde piyasa regülasyonu  amacıyla piyasa arzında kullanacağız. TMO'nun elinde son yılların en büyük çeltik  ve pirinç stoku bulunuyor. Çeltikte 31 Temmuz'a kadar alım yapılacak."
 
  
 

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TMO Toprak Mahsulleri Ofisi patates soğan
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