TLM coin nedir? Binance, Launchpool’daki 19. Proje Alien Worlds Trilium (TLM)…

TLM coin nedir? sorusuna yanıt aranıyor. Alien Worlds Trillium (TLM) oyuncular arasındaki ekonomik rekabeti ve işbirliğini simüle eden bir NFT DeFi metaversedir. Oyuncuları, rakip merkezi olmayan otonom kuruluşları kontrol etmek ve ek oyunlara erişim elde etmek amacıyla gerekli olan TLM için rekabet etmeye teşvik eder. Trilium (TLM) Coin de Alien Worlds metaverse’nin yerel yardımcı program tokenidir. TLM token sahipleri, gezegenlerin yönetişimine ve diğer potansiyel ödüllere katılmak amacıyla TLM’ye pay verebilir.

Binance, Launchpool’daki 19. Projenin Alien Worlds (TLM) olduğunu duyurdu. Bu platform, oyuncuların NFT’lerle rekabet ettiği bir ekonomi simülasyonu. Alien Worlds, günlük aktif benzersiz cüzdanlara dayanan şu anda en büyük blockchain oyunlarından biridir.

Alien Worlds bugünkü fiyatı ?13,74 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ?31.381.795 TRY. Alien Worlds son 24 saatte değişiklik göstermedi. Anlık CoinMarketCap sıralaması #2484, piyasa değeri mevcut değil. Dolaşımdaki arz verisi mevcut değil ve maksimum seviyede. 10.000.000.000 TLM coin.

TLM COİN NEDİR?

Alien Worlds, oyuncular arasındaki ekonomik rekabeti ve işbirliğini simüle eden bir NFT Defi metaverse. Bu, oyuncuları, rakip Merkezi Olmayan Otonom Kuruluşları ("Gezegen DAO'lar") kontrol etmek ve ek oyunlara erişim elde etmek için gerekli olan Trilium (TLM) için rekabet etmeye teşvik ederek başarılır.

Alien Worlds metaverse'de oyuncular, TLM madenciliği yapmak, savaşlara katılmak ve oyun içi görevleri tamamlamak için NFT'ler (dijital oyun öğeleri) edinebilirler. Oyuncular, stratejilerine bağlı olarak oyunlarına en uygun NFT'leri satın alıp bir araya getirebilirler. Ek olarak, oyuncular altı Gezegen DAO'nun Meclis Üyelerini seçerek yönetişimle meşgul olabilirler ve böylece oyunun yönünü etkileyebilirler.

Trilium (TLM), Alien Worlds metaverse'in yerel fayda belirtecidir ve aşağıdaki kullanım durumlarına sahiptir:

Trilium (TLM) Gezegen Yönetişimi: TLM sahipleri, Gezegenlerin yönetişimine ve diğer potansiyel ödüllere katılmak için TLM'yi stake edebilir.

Stake etme: Oyuncular, TLM ve NFT madenciliğine katılmak için belirli bir gezegende TLM hissesine sahip olabilirler.

Oyun içi para birimi: TLM jetonları, oyuncuların öğeleri satın almak ve yükseltmek, görevlere ve savaşlara ve oyun içi aktivitelere katılmak için TLM'ye ihtiyaç duyduğu Alien Worlds'teki para birimidir.

Oynanış teşvikleri: Aktif kullanıcılar, oyun içi ekosistemi ve etkinliği geliştirmek için katılım ödülleri olarak TLM kazanabilir.

NFT satın alın: Oyun içi öğeler, oyuncuların TLM madenciliği yapmalarına, savaşlara katılmalarına ve oyun içi görevleri tamamlamalarına yardımcı olan NFT'ler olarak basılmıştır.