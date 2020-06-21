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TKİP operasyonunda 2 kişi tutuklandı

DHA |  21 Haziran 2020 Pazar - 23:39 | Son Güncelleme : 21 06 2020 - 23:39

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Türkiye Komünist İşçi Partisine (TKİP) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 2si tutuklandı.


Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, TKİP'e yönelik Gebzede operasyon düzenledi. Polis ekipleri yaptıkları araştırmanın ardından şüpheliler E.A., Ö.T.Ö., V.U., Z.K. ve S.Y.yi evlerihne yaptığı baskınla yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, yasaklanmış yayın ve dijital materyale el konuldu. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen V.U. ve E.A. tutuklanırken, S.Y., Z.K. ve Ö.T.Ö. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.  

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Kocaeli Gebze Türkiye Komünist İşçi Partisi
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