Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, TKİP'e yönelik Gebzede operasyon düzenledi. Polis ekipleri yaptıkları araştırmanın ardından şüpheliler E.A., Ö.T.Ö., V.U., Z.K. ve S.Y.yi evlerihne yaptığı baskınla yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, yasaklanmış yayın ve dijital materyale el konuldu. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen V.U. ve E.A. tutuklanırken, S.Y., Z.K. ve Ö.T.Ö. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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TKİP operasyonunda 2 kişi tutuklandı
DHA | 21 Haziran 2020 Pazar - 23:39 | Son Güncelleme : 21 06 2020 - 23:39