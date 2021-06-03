Haziran ayı normalleşme süreci devam ederken, tiyatroların durumu sinema salonları için alınan karar sonrası merak ediliyor. Kademeli normalleşmede yüzme havuzları, kafeler, restoranlar ve halı sahaların açılış tarihi netleşti. Kabine Toplantısı’nda tiyatrolar ile ilgili bir karar çıkıp çıkmadığı sorgulanıyor. Peki, tiyatrolar açık mı?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sinema, tiyatro ve konserlerin faaliyetleri durdurulmuştu. Kademeli normalleşmeye geçilince tiyatro salonları açıldı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile birlikte, sinemaların çalışma durumu ile ilgili değişiklik yaşanırken, tiyatroların durumu merak konusu oldu. Peki, tiyatrolar açık mı? Tiyatro salonları açıldı mı?

Son yapılan Kabine'den çıkan karar ve genelgede yer alan detaylara göre sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda sinema salonlarının faaliyetlerine dair kısıtlamanın bir süre daha devam etmesine karar verilerek sinema salonlarının faaliyetlerine 01 Temmuz 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağının belirtildiği öne sürüldü.

Alınan kararlar doğrultusunda tiyatro ve sinemalar 1 Temmuz'a kadar kapalı olacak. 1 Temmuz sonrası tiyatro ve sinemalar için İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesi ve Kabine toplantısı kararları beklenmeye devam edecek.