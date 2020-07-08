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Tiyatro ve sinema oyuncusu Jale Aylanç, son yolculuğuna uğurlandı

08 Temmuz 2020 Çarşamba - 15:45 | Son Güncelleme : 08 07 2020 - 15:45

Dün Ankara’daki evinde vefat eden Aylanç’ın Karşıyaka Camisi’nde kılınan cenaze namazına yakınları ve meslektaşları katıldı


Ankara'da dün 72 yaşında vefat eden sinema ve tiyatro  oyuncusu Jale Aylanç'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. 
 
Aylanç için Karşıyaka Camisi'nde kılınan cenaze namazına yakınları ve  az sayıda meslektaşı katıldı.
 
Aylanç'ın cenazesi, namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa  verildi.
 
Sanatçı Aylanç, "Gece Sesleri", "Beni Unutma", "Nazlı Yarim" dizileri  ile "Unutursam Fısılda", "İlk Öpücük" ve "Sonsuz Bir Aşk" filmleri başta olmak  üzere, 56 yıllık meslek yaşamında pek çok karakteri canlandırmıştı.
 
Başarılarla dolu 56 yıllık meslek hayatı
 
23 Mart 1948 tarihinde İstanbul'da doğan Jale Aylanç, sanat hayatına,  1964 yılında Halkevlerinde tiyatro ile başladı, ertesi yıl Orhan Elçin  Tiyatrosu'nda sahneye çıkmaya devam etti.
 
Tiyatroyla birlikte seslendirme çalışmaları da yapan Aylanç, 20 yıl  görev yaptığı Ankara Sanat Tiyatrosu ile pek çok televizyon dizisi ve sinema  filminde rol almıştı.
 
Aylanç, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği "Unutursam Fısılda"  ile 2017'de vizyona giren "İlk Öpücük" filmlerinde de kamera karşına geçmişti.

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