Tiyatro perdesi dijitale açılıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir tiyatro oyunları yapılamıyor. Hem tiyatrocular hem de tiyatro severlerin daha fazla sahnelerden uzak kalmaması için tiyatro.net platformu kuruldu. Komediden drama, çocuk oyunundan maceraperest oyunlara birçok farklı eser artık bu dijital platformda seyirciler ile buluşacak. 31 Aralık Perşembe gününden itibaren kullanıcılara hizmet verecek olan platformun açılış toplantısına Yasemin Yalçın, İlyas İlbey, Cemal Hünal, Kamuran Akkor, Onur Şenel, Kemal Başar gibi isimler katıldı.

Açılışta konuşan oyuncu Onur Şenel, “Her yerde maalesef oyunlarımızı istediğimiz yere ulaştıramıyoruz. Artık tiyatronet sayesinde ister Avusturalya'da olun, İster Iğdır 'da olun artık oyunlarımızla seyircilerimiz bir araya gelecek" dedi. Oyuncu Cemal Hünal ise “Koronavirüs bize ilginç bir vesile oldu. İlk canlı instagram oyunumuzu 14 bin kişiye oynadık. Üzerine Onur bu fikri gelişti. Çok güzel bir iş oldu. Çok mutlu oldum. Tiyatro oyunlarına erişebilmek için çok rahat pratik. İnsanların kendi vakitlerinde tiyatroya ulaşabilecekleri ve arkadaşları ile paylaşabilecekleri bir platform oldu" ifadelerini kullandı.