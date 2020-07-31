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TİSK'ten flaş kısa çalışma ödeneği açıklaması

AA |  31 Temmuz 2020 Cuma - 12:04 | Son Güncelleme : 31 07 2020 - 12:04

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Kısa çalışma ödeneğinin bir ay daha uzatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.


Akkol, yaptığı yazılı açıklamada, kısa çalışma ödeneğinin bir ay daha  uzatılması kararının Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatarak bu kararın  çalışma hayatı için oldukça önemli olduğunu vurguladı. Kısa çalışma ödeneğinin  uzatılmasının işletmeleri yeni normale hızla ulaştıracağını ifade eden Akkol,  şunları kaydetti:
 
 "Salgının ilk gününden itibaren hepimizin ortak gayesi başta tüm  çalışanlarımızın sağlığını korumak ve sonrasında da toparlanmaya, istihdama ve  yeniden yapılanmaya odaklanmak oldu. Ortak akılla milletimize ve tüm taraflara  fayda sağlayacak çözümleri birlikte üretmek için çalıştık. Salgının başlamasının  hemen ardından hayata geçirilen kısa çalışma ödeneği uygulaması, işletmelerimize   destek oldu, istihdamımızı korumamızı sağladı. Bugün de kısa çalışma ödeneğinin  bir ay daha uzatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. İnanıyoruz ki kısa çalışma  ödeneğinin devam etmesi, normalleşmeye yeni başlayan  işletmelerimizde çalışanlar  başta olmak üzere tüm çalışanlarımızın istihdamının korunması ve devamı için  faydalı olacaktır."
 
  
 

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