Tiryakiler dikkat! Sigarada ikinci dalga

Sigara yasağıyla ilgili taslak, sigara satışlarında tüketimi ve erişimi özendirecek sunum ve pazarlama tekniklerini kısıtlayıcı hükümler içeriyor. Sigara paketleri gençlerin ilgisini çekecek şekilde renkli ve albenili olamayacak

Sigara yasaklarıyla ilgili merak edilen yasa taslağında sigara satışlarında tüketimi ve erişimi özendirecek sunum ve pazarlama tekniklerini kısıtlayıcı hükümler içeriyor. Sigara paketleri özellikle çocukların ve gençlerin ilgisini çekecek şekilde gençlerin ilgisini çekecek şekilde renkli ve albenili olamayacak.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; tütün ürünleri, müşterilerin ulaşamayacağı ve göremeyeceği şekilde satılacak. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın tütünle mücadele kapsamında hazırlanması talimatını verdiği taslakta yer alan yeni düzenlemeler şöyle:

* Sigara paketleri tek tip olacak.

* Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tütün ürünlerinin paketi belli standartlarda olacak. Paketler, düz ve öngörülen standartlarda piyasaya arz edilecek.