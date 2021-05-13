Tiroid ile kısırlık arasındaki ilişki

Tiroid bezinin az çalışması başta kısırlık olmak üzere vücutta pek çok olumsuz etkiye neden olabilir. Gebelik öncesi özellikle de anne adayının geçmişinde düşük hikayesi varsa mutlaka tiroid fonksiyon testi yaptırması gerekir.

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, tiroid hormonlarının kısırlığa neden olabileceğini belirtti. Tiroid hormonları çocuğunuzun olmamasına neden olabiliyor. Çarpıntı, sinirlilik, iştahsızlık veya kilo artışı, yorgunluk, üşüme gibi birçok belirtiye neden olan tiroid hastalıkları erkeklere oranla kadınlarda daha yaygın olarak görülür. Tiroid bezinin az çalışması başta kısırlık olmak üzere vücutta pek çok olumsuz etkiye neden olabilir. Gebelik öncesi özellikle de anne adayının geçmişinde düşük hikayesi varsa mutlaka tiroid fonksiyon testi yaptırması gerekir.

Guatr, tiroid bezinin fazla büyümesi durumunda oluşan bir hastalıktır. Bu durum iyot alımı eksikliğinde oluşabilmekte ve iyotlu tuz kullanımında normale dönebilmektedir. Bu hastalık ortaya çıktığında iyot desteği ile normale dönüş sağlanabilmektedir. Bu arada sadece iyot eksikliğine bağlı olmayan guatr durumları da söz konusudur. Tiroid bezinde oluşabilecek kitleler veya çeşitli sebepler ile tiroid bezinin büyümesi guatra sebep olabilir.

Hipotiroidi yani tiroidlerin az çalışması; otoimmun yani vücudun iç dinamiklerinden kaynaklı olarak tiroid bezinin zarar görmesidir. Bu sebeple bezin zarar görmesi; çalışma kapasitesini düşürür ve az çalışmasına sebep olur. Otoimmun sebepler vücudun kendi dokularına karşı yabancılaşması ve bağışıklık sisteminin tiroid bezini yok etmeye çalışmasıdır. İltihaplanmaya sebep olabilir ve Hashimoto tiroidit oluşur. Genellikle ilerleyen yaşlarda görülmektedir.

Anne karnındaki bebeği de etkiler!

Tek başına tiroid hastalığı gebeliğe engel olur denemez fakat herhangi bir kısırlık sebebi mevcut ise tiroid bu durumda gebeliğe olumsuz etki edebilir. Hipotiroidi; genç kızlığa geçiş, hamilelik ve menopoz dönemleri gibi kadınların hormonal dengesinin bozuk olduğu zamanlarda aktif hale gelebilmekte ve hızlı ilerleyebilmektedir. Bu durum birçok organın çalışmasını etkilediği gibi rahim ve yumurtalıkları da olumsuz etkileyebilmektedir. Hipotiroidi olan kadınlarda gebelik zor gerçekleşmektedir. Gebe kalındığı durumlarda düşük ihtimali de artmaktadır. Tiroid hormonu eksikliği anne karnındaki bebeğin zeka ve fiziki gelişimini de olumsuz etkilemektedir. Gerekli hormon tedavisi başlanarak tiroid problemini çözmek mümkündür ve gebeliğe engel olmaktan çıkarılmaktadır.

Hormon tedavisiyle düşük riski ortadan kaldırılır

Sorunlu gebeliklerde veya kısırlık tedavisi gören kişilerde düşüklerin sebebi olarak değerlendirilebilir. Bu durumda hormon tedavisi planlayarak vücuda olan olumsuz etkileri ve tiroide bağlı düşük yapma riski ortadan kaldırılır. İnfertilite tedavisi gören hastaların tiroid testlerine bakmak ve gerekiyor ise tedavi başlanarak kontrol altına almak infertilite tedavisinin sonucuna olumlu katkı sağlar. Normal şartlar altında gebelik düşünen kadınların hormonlarına bakılıp, tiroid problemi olup olmadığı değerlendirilmeli ve tedavi sırasında vücudun diğer organlarına da olumsuz bir etki yapması engellenmelidir.