Tırnak mantarı, en dirençli cilt hastalıklarından biri

Tıpta ‘onikomikoz’ olarak adlandırılan ve en dirençli cilt hastalıklarından biri olan ‘tırnak mantarı’, sadece sıkı ayakkabı giyen, ayakları çok terleyen, diabet ve dolaşım sorunu olan kişilerde değil, ayaklarına fazla yüklenen atletler, dansçılar ve iş yerinde çizme giymek zorunda kalan işçilerin de sıkça karşılaştığı bir cilt hastalığı olarak dikkat çekiyor.

Aşırı terleme, uzun süre kapalı ayakkabı giyme, hamam sauna gibi nemli ve sıcak ortamların tırnak mantarına neden olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Seda Erdoğan, sıklıkla ayak tırnaklarında ve en fazla da baş veya serçe parmakta görüldüğünü kaydetti. Hastalığın bulaşıcı olduğunu vurgulayan Dr. Erdoğan, aile bireyleri arasında ortak terlik, tırnak makası, duş, banyo, hamam ve yüzme havuzu gibi nemli ortamlardan geçtiğini ifade etti.

Dr. Erdoğan, 65 yaş üzeri kişilerle diabet (şeker), dolaşım sorunu (venöz ülser), bağışıklık yetersizliği (AIDS/HIV enfeksiyonu) ve ayak derisinde mantar enfeksiyonu olanlarda sıklıkla görülen hastalığın ayrıca abdestten sonra ayak parmak aralarını kurulamayanlar, ayakları çok terleyenler, atletler ve dansçılar gibi ayaklarına fazla yüklenenler ile iş saatlerinde uzun süre çizme giymek zorunda kalan işçilerde sıkça görüldüğünü söyledi.

TEDAVİYE GEÇ KALINMAMALI

Tırnak mantarında, tırnakta sarı- kahverengi renk değişikliği, kalınlaşma, tırnakta kolay kırılma gibi temel belirtiler olduğunu kaydeden Dr. Erdoğan, “Hastalıkta tırnak çevresi normaldir ancak tırnak yapısı bozulmuştur. Kişide herhangi bir rahatsızlık oluşturmadığı için tedaviye genellikle ihtiyaç duyulmaz ve hastalık tırnaklar arasında giderek yayılır. Zamanla tırnak kalınlaşıp ağrı vermeye başladıkça ayakkabı, terlik giymede ve hareket etmede zorluk oluşur" dedi.

SIKI AYAKKABI, FUTBOL VE TIRNAK BATMASI RİSKİ ARTIRIR

Sıkı ayakkabı giyme, futbol oynama veya tırnak batması gibi travmalar sonrası ikinci bir enfeksiyon kapma riskinin arttığını da vurgulayan Dr. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tırnak çevresinde yaşayan mikropların ciltte enfeksiyon yapması için tırnak mantarı adeta giriş noktası oluşturur. Sıklıkla dolama denen tırnak çevresi enfeksiyonu tabloya eklenir. Dolama durumunda tırnak kıvrımındaki deri şiş, kırmızı ve şiddetli ağrılıdır. Bu iltihabi durum tırnağı yatağından kaldırarak ağrıya sebep olur. Bu durumda mantar tedavisine ek olarak antibiyotik tedavileri kullanılması da gerekir."

EN DİRENÇLİ CİLT HASTALIKLARINDAN BİRİ

Tırnak mantarının tedaviye en dirençli cilt hastalıklarından biri olduğunu vurgulayan Dr. Erdoğan, “Hap, krem ve tırnak losyonu tedavileri 3-12 ay kullanılır. Hastalıklı tırnakların törpülenmesi tedavi etkinliğini artırır. İlaç kullanması uygun olmayan hastalarda NdYAG lazer tedavisi ile mantar tedavisi de yapılmaktadır" şeklinde konuştu.

Tırnak mantarından korunmak için bazı önlemlere dikkat çeken Dr. Erdoğan, şunları söyledi:

“Pamuklu çoraplar kullanmak, çorabın her gün değiştirilmesi, ayakların temiz ve kuru olması, kişisel terlik kullanılması, tırnakların parmak ucunu geçmeyecek şekilde düz olarak kesilmesi, manikür ve pedikür yaptırırken kişisel aletlerin kullanılması, sivri burunlu olmayan rahat ayakkabılar seçilmesi, ev içinde kullanılan havluların kişiye özel olması ve sentetik materyalden yapılmış ayakkabı kullanılmaması, hastalığı önleyici tedbirlerdir."