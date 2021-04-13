Ramazanla birlikte oruç tutan 7'den 70'e herkes orucu bozan durumlar hakkında araştırma yapıyor. Ramazanda bakımlarını ihmal etmek istemeyen pek çok kişi oruçluyken tırnak kesmenin orucu bozup bozmayacağını merak ediyor. Peki, Tırnak kesmek orucu bozar mı? Oruçluyken tırnak kesilir mi? İşte detaylar...

İnsanlar, ramazan da olsun başka bir zamanda olsun oruç tutarken akıllarına onlarca soru gelir. Bu sorular hep orucun bozulup bozulmayacağı ve oruçluyken yapılabilecek davranışlarla ilgilidir. Çünkü hiç kimse başladığı bir orucun bozulmasını istemez. Bu yüzden oruçluyken yapılabilecek şeyler ve orucu nelerin bozabileceği hakkında bir araştırma yapmak çok önemlidir. Tırnak kesmenin de orucu etkileyip etkilemediği akla takılan soruların başında geliyor.

TIRNAK KESMEK ORUCU BOZAR MI?

Dinin gerektirdiklerinden biri olan oruç tutmanın yanı sıra temiz olmak da gerekir. Bu yüzden insanlar kişisel temizliğine dikkat etmeli ve önem vermelidir. Çünkü sık sık toplum içerisinde bulunmak karşı tarafa karşı bakımlı görünmek kişinin öz saygısını da belirtir. Ancak insanlar oruç tutarken bazı konularda orucun bozulup bozulmayacağını düşünürler.

Bunlardan biri de tırnak kesmektir. Çoğu kişi oruç tutarken tırnaklarını kesmekte tereddüt eder. Ancak tırnak kesmek orucu bozan bir durum değildir. Yani kişiler oruçluyken tırnaklarını keserse oruçları bozulmaz. Hem tırnaklarını kesip hem de oruçlarını tutmaya gönül rahatlığı ile devam edebilirler.

ORUÇLUYKEN TIRNAK KESİLİR Mİ?

Özellikle ramazan ayı ve 3 aylar yaklaşırken orucu bozan durumlar en çok araştırılan konu olmaktadır. Çünkü kimse orucunun bozulmasını istemez. Orucu bozan durumlardan sakınmak için öncellikle oruçluyken nelerin yapılıp nelerin yapılamayacağını iyi öğrenmek gerekir. Oruçluyken tırnak kesmenin orucu bozup bozmayacağı da en çok merak edilen sorulardandır.

Peki oruçluyken tırnak kesilir mi? Evet oruçluyken tırnak kesilebilir. Çünkü hem oruç tutup hem de tırnak kesmenin dinen bir sakıncası yoktur. Yani oruca da bir zararı yoktur. Tırnak kesmek orucu bozan bir durum değildir. orucu bozan durumlar içerisinde tırnak kesmek yer almaz. Temiz ve bakımlı olmak da dinin gerektirdiği durumlardan biridir. İstenilen zamanda oruç tutarken tırnak kesilebilir.