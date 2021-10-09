Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Çaldıran Mahallesi'nde şüphe üzerine H.Y.'yi durdurdu. Yapılan aramada H.Y.’nin üzerinden tıraş makinesi ve kalem çıktı. Polis ekipleri, kalemi ve tıraş makinesini kontrol ettiğinde ise adeta şoke oldu. Tıraş makinesi ve kalemin içerisinde 2.69 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü
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Tıraş makinesi ve kalemden uyuşturucu çıktı
DHA | 09 Ekim 2021 Cumartesi - 8:03 | Son Güncelleme : 09 10 2021 - 8:03