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TIR şoförü özel düzenek yerleştirince böyle yakalandı

AA |  20 Ekim 2021 Çarşamba - 22:46 | Son Güncelleme : 20 10 2021 - 22:46

Kırıkkale'de, hızı düşük göstermek amacıyla 2 takograf kullanılan ve takografa kumandalı özel düzenek yerleştirilen tırın sahibine 10 bin 195 lira ceza uygulandı.


Trafik polisi ekipleri, takografında hile yapıldığı ve düzenek  yerleştirildiği ihbarı üzerine, H.B. idaresindeki oksijen gazı yüklü 54 AFP 984  plakalı tırı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında  durdurdu.
 
Kontrol amacıyla araca binen ve bir süre tırla yolculuk yapan ekipler,  takografta sorun olduğunu tespit etti.
 
Daha sonra Yeni Sanayi Sitesine götürülen araçta yapılan incelemede,  hızı yasal sınırın altında göstermek amacıyla 2 takograf kullanıldığı ve  takografa kumandalı bir düzenek yerleştirildiğini belirlendi.
 
Polis ekipleri, aracın kayıtlı olduğu firmaya, "takograf veya  taksimetre cihazlarını bozuk imal etmek veya bozulmasına vasıta olmak, bu  durumdaki cihazları araçlarda kullanmak" suçundan 10 bin 195 lira ceza yazdı.
 
Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
 

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Kırıkkale takograf TIR
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