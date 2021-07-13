TIR şoförü komşusunu 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü!

Olay, önceki gün, Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Önceden seyahat acentesinde şoförlük yapan Uğur Gültekin, TIR şoförü olan komşusu Okan Çınar'ın evine gitti. Gültekin ve Çınar arasında, birlikte alkol alırken tartışma çıktı.

Gültekin'in Çınar'dan iş istemesi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma, kavgaya döndü. Gültekin, mutfaktan aldığı bıçakla Çınar'ı 6 yerinden bıçakladı. İhbarla eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çınar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ise Gültekin'i gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur Gültekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HAKKINDA 1 AYLIK UZAKLAŞTIRMA TEDBİRİ VARMIŞ

Öte yandan eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında 1 ay uzaklaştırma tedbiri uygulanan ve bu nedenle yalnız yaşadığı öğrenilen Okan Çınar'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, toprağa verildi.