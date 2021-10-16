TIR kameriyenin üzerine düştü, 3 genç son anda kurtuldu

Tokat'ta park halindeyken hareketlenen TIR, Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Çok Amaçlı Spor Tesisleri bahçesindeki istinat duvarını aşıp, kameriyenin üzerine düştü. O sırada kameriyede oturan 3 gencin yara almadan kurtulduğu kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 21.30 sıralarında kent merkezindeki Bedestenlioğlu Mahallesi Derbent Caddesi üzerinde yaşandı. Sürücü Bekir Ayazcı (54), 60 YE 120 plakalı TIR'ı bölgeye park etti. Kısa süre sonra TIR kendiliğinden hareket ederek Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Çok Amaçlı Spor Salonunun bahçesine yöneldi. Bahçedeki kameriyede vakit geçiren 3 gençten o sırada telefonla konuşan Yahsin Yahya Otyakmaz, TIR'ın geldiğini görünce bağırarak arkadaşları Emrullah Altun ve Emin Güler'i uyarmaya çalıştı. Ancak bu sırada istinat duvarını aşan TIR, kameriyenin üzerine düştü. Kameriyenin içinde kalan ve şans eseri yaralanmayan Altun ve Güler kendi imkanları ile dışarı çıktı. Kaza anı ise tesislerin güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

'FRENLER Mİ AZ TUTTU, ANLAMADIM'

Şaşkınlık yaşayan TIR sürücüsü Bekir Ayazcı, "Aracı park etim, aşağıya indim. Dorseyi taktım hortumlarını geçirmeden eve gidecektim. O anda yürüdü. Stop edip indikten sonra arası 2 dakika olmadı. Arıza mı vardı bilemiyorum. Muayeneden daha yeni geçti. Frenler mi az tuttu, anlamadım" dedi.

'CANIMIZI ZOR KURTARDIK'

Şans eseri kurtulduklarını söyleyen Yasin Yahya Otyakmaz ise "3 arkadaş yıkılan kameriyede oturuyorduk. Benim telefonum çaldı. Kameriyeden çıkarak görüşmeye gittim. Baktım TIR üzerimize doğru geliyor. Arkadaşları 'Kaçın' diye uyardım. Ben de zor kurtuldum. Arkadaşlarım kameriyenin altından çıktı. Canımızı zor kurtardık" diye konuştu.

Kameriyenin altından yara almadan çıkan Emir Güler de "Arkadaşlarımızla oturuyorduk. Kola içiyorduk. Arkadaşım 'kaçın' diye bağırdı. TIR üzerimizden geçti. Kameriye yıkıldı. Ben sürünerek kameriyeden çıktım. Yara almadan kurtulduk" dedi.