Tıp fakültesini kazanan öğrencilere moral verdiler

Esenyurt’ta yaşayan Ardahan lı Merve Karakoç, Emirhan Söğüt tıp fakültesini kazandı. Öğrencilere moral vermek ve başarılarını kutlamak için Esenyurt Kaymakamı Dr. Vural Karagül, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Cemal Güneysu, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Paşali Beşli, çok sayıda dernek temsilcisi ve davetli katıldı. Ardahan Kültür Evi Başkanı Efrail Çifçi geleceğin doktorlarına moral vermek için böyle bir organizasyon yaptıklarını söyledi. Çifçi gençlere eğitimleri boyunca burs sağlayacaklarını ve her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

Esenyurt Kaymakamı Dr. Vural Karagül ise şunları söyledi ‘’Eminim ki Esenyurt’ta tıp fakültesini kazanmış nice öğrenciler vardır ama görüyorum ki bir tek Ardahanlılar gençlere sahip çıkıyorlar. Ardahan Kültür Evi’ni yapmış olduğu bu davranıştan ötürü kutluyor, diğer derneklere örnek teşkil etmesini temenni ediyorum. Hayata güzel bir başlangıç yapmışlar gençlerimiz, insan için en önemli şey sağlıktır. O yüzden sizler insanların en sıkıntı çektiği sorunlarla ilgileneceksiniz. Yaptığınız görev çok kutsal olacak arkadaşlar. İnşallah hiçbir zaman o umut defteriniz hiç kirlenmez. İnsanlar da arkanızdan dua ederler. Tekrardan bu kahvaltıyı düzenleyen, bu çocuklarımızı yetiştiren herkesi tebrik ediyorum.’’