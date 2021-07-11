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Tıp bir kişiye daha umut oldu! Hayatı değişti

AA |  11 Temmuz 2021 Pazar - 13:12 | Son Güncelleme : 11 07 2021 - 13:12

Tıp bir hastaya daha umut oldu. 25 yıldır kolsuz yaşayan Yavuz Ayılmazdır, 5. kişi olarak kayıtlara geçti. Hastanın erken hissetmesi bekleniyor. 100 kişi daha sırasını bekliyor. Konuyla ilgili konuşan Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Duyularını hissettiği zaman bambaşka olacak” dedi.


Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye'de çift kol nakli yapılan 5. kişi olan Yavuz  Ayılmazdır'ın, kollarını görünce çok mutlu olduğunu, nakil bileğe yakın yerden  yapıldığı için duyunun daha erken ortaya çıkmasını beklediklerini duyurdu.ç 
 
Prof. Dr. Özlenen Özkan, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik  Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından  çift kol nakli yapılan Ayılmazdır'ın tedavisine serviste devam ediliyor. 
 
Hastasıyla yakından ilgilenen Rektör Özkan, ameliyattan sonraki süreyi sıkıntısız geçirdiklerini söyledi. 
 
 
Hastanın genel durumunun iyi olduğunu aktaran Özkan, "Yavuz kollarını  gördü, çok mutlu oldu. Ne zaman kullanabilirim, dedi. 9 yaşında kaza geçirmiş, 25  yıldır kolsuz hayatını idame ettiriyor. Tabii onun için farklı bir süreç. Kolunu  hareket ettirdiği, duyularını hissettiği zaman bambaşka olacak." dedi. 
 
Özkan, hastaya babasının refakat ettiğini, tüm ailenin motive ve mutlu  şekilde beklediğini dile getirdi. 
 
 
“KOLLARIYLA YENİ HAYATA BAŞLADI” 
 
Çift kol naklinin önemine değinen Özkan, şunları kaydetti: 
 
"Çift kol naklinde beşinci ameliyatımız. Bu naklin farkı, bileğe daha  yakın olması. Bileğe yakın olduğunda duyu daha erken ortaya çıkıyor. İnşallah  Yavuz'da duyunun biraz daha erken çıkmasını ümit ediyoruz. 1-1,5 ayda  hissedeceğini düşünüyorum.
 
Hareket biraz daha uzun sürede geri dönüyor ancak duyu  daha önce oluyor. Kollarıyla yeni bir hayata başladı, yeni bir bayram olacak onun  için. İnşallah bundan sonra ailesiyle özgürce çok daha güzel bir hayatı olur." 
 
 
 
”NAKİL BEKLEYEN 50 HASTA VAR” 
 
Özkan, yurt dışından da hastaların tedavi için geldiğini belirterek,  şöyle devam etti: 
 
 "50 çift kol nakli bekleyen hastamız var. Tek ve çift kol olarak da  100'ü aşkın hastamız sıra bekliyor. Dünyada hem çift hem tek kol nakli yapılıyor.  Türkiye'de şu anda sadece çift kol nakli gerçekleştiriliyor. En son Almanya'dan  gelen Beyza Sümeyra, çift kol nakli için hastanemize başvurdu. Çok akıllı bir  kız. Neye ihtiyacı olduğunu biliyor.
 
Bu çok önemli. Sümeyra gibi hastaların  bağışlara daha fazla ihtiyacı var. Kadavradan bağışlar çok kıymetli. Türkiye'de  canlı vericiden nakilde çok iyiyiz ama kadavradan bağışlarda dünyada çok  gerideyiz." 
 
İstanbul'da 9 yaşındayken dinamit patlaması sonucu iki elini bilek  hizasından kaybeden Yavuz Ayılmazdır'a, 29 Haziran'da, beyin ölümü gerçekleşen ve  ailesi tarafından organları ile kolları bağışlanan polis memurunun kolları  nakledilmişti.
 

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