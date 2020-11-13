Timur Selçuk’un eşi Handan Selçuk ünlü müzisyenin vasiyetini açıkladı!

Usta müzisyen Timur Selçuk, evinde hayata gözlerini yumdu. Yaşadığı büyük üzüntüyü Günaydın'a anlatan eşi Handan Selçuk, “Evde uyurken, acı çekmeden ölmeyi isterdi. Allah duasını kabul etti. Yatağında uyurken öldü. Onun yokluğuna alışamıyorum” dedi.

"MİRASI ÇAĞDAŞ MÜZİK MERKEZİ"

Handan Hanım, sözlerine şöyle devam etti: “Eşim, öldükten sonra anma gecesi düzenlemeyin diye vasiyette bulundu. Biz de bu isteğine ailesi olarak saygı duyuyoruz. Onun için anma gecesi düzenlemeyeceğiz."

"Onun en büyük mirası Çağdaş Müzik Merkezi" diyen Handan Selçuk, "Burayı yaşatmak için elimizden geleni sevenleriyle yapacağız. En son bir gece önce konuştuğumda keyfi çok yerindeydi.Çok ani kaybettik onu. Beni arayan, başsağlığı dileyen herkese çok teşekkür ederim" dedi.