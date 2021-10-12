Timur Şehircilik Planlama kimin, NEF sahibi kim? Galatasaray stad sponsoru Timur Şehircilik oldu!

Türk Telekom ile stadın isim sponsorluğu anlaşması geçtiğimiz günlerde sona eren Galatasaray'ın yeni stad sponsoru belli oldu. Sarı Kırmızılı ekip, Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL + KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalandığını açıkladı. Peki, Timur Şehircilik Planlama kimin, NEF sahibi kim? Galatasaray stad sponsoru Timur Şehircilik ve sahibi hakkında merak edilenler…

Stat sponsorluğu sona eren ve yeni sponsorluk için görüşmelerini sürdüren Galatasaray açıklama yaptı ve Timur Şehircilik Planlama ile 725 milyon TL+KDV olmak üzere 5+5 yıllık sözleşme yapıldığını açıkladı. Peki, Timur Şehircilik Planlama kimin, NEF sahibi kim? Galatasaray stad sponsoru Timur Şehircilik…

Timur Şehircilik Planlama kimin, NEF sahibi kim?

Timur Şehircilik Planlama A.Ş İstanbul'un Şişli ilçesinde merkezi bulunan bir şirkettir. Şirketin sahibi ve kurucusu Erden Timur'dur. Aynı zamanda şirketin Genel Müdürü ve CEO'su da Timur’dur.

Şirketin bünyesinde ayrıca NEF Çağlayan Gayrimenkul, Bebek Turizm İnşaat A.Ş, Ventiinnova Science And Technology, Ganj Yapı İnşaat, TT Gayrimenkul, Timur Karlıtepe Gayrimenkul gibi şirketler bulunuyor.

TİMUR ŞEHİRCİLİK PLANLAMA SAHİBİ (NEF SAHİBİ) ERDEN TİMUR KİMDİR?

Erden Timur 16 Kasım 1982 tarihinde Mersin'de doğdu. 2000 yılında Tarsus Amerikan Koleji’nden mezun oldu.

2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak avukatlık diplomasını aldı. Ardından London School of Economics’te ekonomi yüksek lisansına başladı ancak babasının rahatsızlanması nedeniyle eğitimini yarım bırakarak üçüncü ayda Türkiye’ye döndü. Döndükten sonra aile şirketlerine ait bir arsada yarım kalan bir projeyi tamamlamak için inşaat sektörüne girdi.

2010 yılında Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. çatısı altında Nef markasını kurdu ve başta İstanbul olmak üzere Bodrum, Londra gibi şehirlerde markalı konut projeleri geliştirmeye başladı.

Erden Timur, daha önce de bir başka şirketi olan NEF ile Galatasaray'a sponsor olmuştu. Projelerinde patenti kendisine ait olan foldhome konseptini uyguladı. Forbes 2020 verilerine göre 400 milyon dolar servetiyle Türkiye’nin en zengin 100'üncü insanıdır.