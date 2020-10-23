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Timur, Adem'i kovuyor!

23 Ekim 2020 Cuma - 12:03 | Son Güncelleme : 23 10 2020 - 12:03

Kanal D'nin sevilen dizisi Yeni Hayat'ın 9. bölüm fragmanı yayınlandı.


Yasemin'in içinde bulunduğu durum artık çevresindekileri de rahatsız eder. Yasemin, uğradığı şiddetten yorulmuştur.
 
Timur ise en son çareyi Adem'i kovmakta bulur ve Adem'e onu kovduğunu söyler. Yeni Hayat yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de
 

 

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