15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yurt dışında da birçok etkinlik düzenlendi.
ABD'deki ünlü Times Meydanı'nda dev ekrana Türk bayrağı yansıtıldı.
“Kahramanlarımız” yazısıyla 15 Temmuz'un 251 şehidinin fotoğrafı tek tek dev led ekrana gelirken, Türk bayrağıyla birlikte “Türkiye Geçilmez” yazısı gösterildi.
9 saat boyunca her saatte 30 kez yayınlanıyor
New York’un dünyaca bilinen Times Meydanı’nda bulunan dev dijital ekranda 15 Temmuz, "Victory of Democracy" (Demokrasi Zaferi) ve "Türkiye Geçilmez" mesajıyla anlatıldı.