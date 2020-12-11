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Time dergisi, Joe Biden ve Kamala Harris'i 'Yılın Kişisi' seçti

AA |  11 Aralık 2020 Cuma - 12:12 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 12:12

ABD'de haftalık yayın yapan "Time" dergisi, geleneksel "Yılın Kişisi" anketinde, bu yıl ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Adayı Kamala Harris'i seçti.


Derginin Baş Editörü Edward Felsenthal, Biden ve Harris'in "toplumda  empati güçlerinin bölücü öfkeden daha güçlü olduğunu göstererek, yas içindeki bir  dünya için iyileşme vizyonunu paylaşarak Amerikan tarihinin seyrini değiştirdiği  için bu onuru kazandığını" bildirdi.
 
Franklin D. Roosvelt'ten bu yana her seçilmiş ABD Başkanı'nın kendi  dönemi içinde "Yılın Kişisi" seçildiğini ifade eden Editör Felsenthal, bu yıl ilk  kez bir başkan yardımcısının da eklendiğini belirtti.
 
Bu yılın adayları arasında seçimi kaybeden Başkan Donald Trump, yeni  tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları, Ulusal  Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci ve ırkçılık  karşıtı hareket yer alıyordu.
 
Time, Güney Koreli pop müzik grubu BTS'yi "Yılın Sanatçısı", Los  Angeles Lakers'da forma giyen basketbolcu Lebron James'i de "Yılın Sporcusu"  seçti.
 

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Time dergisi Joe Biden Kamala Harris
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