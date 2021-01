TİM Başkanı Gülle: ABD'ye lojistik merkezi kurulacak

TİM tarafından tekstil, mobilya ve halı sektörlerine yönelik, sektör temsilcilerinin katılımıyla "ABD Lojistik Merkezi Fırsatları" konulu çerim içi toplantı düzenlendi.

Burada konuşan Gülle, yurt dışı lojistik merkezlerinin faaliyete geçmesi için bir süredir Ticaret Bakanlığı öncülüğünde çalışmaların sürdürüldüğünü dile getirdi.

Lojistik merkezinin konumunu ise sektörlerimizin maksimum faydasını gözeterek belirlememiz gerekiyor. Sektörel kümelenme, üstün rekabet gücüne sahip olmanın ve ekonomik kalkınmanın temelini oluşturan önemli bir faktör. Lojistik merkezlerimiz özelinde oluşacak sektörel kümelenme ile ihracatçımızın maliyetlerinde önemli düşüşler yaşanacak. Ayrıca ihracatçılarımız Bakanlığımız tarafından verilen desteklerden de faydalanacak." ifadelerini kullandı.

"Maine Eyaleti'nde halı sektörünün pazar payı yüzde 78"

Lojistik merkezlerinin konumunun doğru belirlenmesi gayesiyle Türkiye’nin ABD’nin eyaletlerine göre ihracatını analiz ettiklerini vurgulayan Gülle, şunları kaydetti:

"Bilhassa halı, mobilya ve ev tekstili sektörlerinin eyaletlerdeki pazar paylarını hesapladık. Halı sektörümüzün, 2020 yılının ilk 11 ayında pazar payı Maine eyaletinde yüzde 78, Güney Carolina’da yüzde 60, New Jersey ’de yüzde 48, New York ’ta ise yüzde 45 seviyesinde. Mobilya sektörümüzün aynı dönemde pazar payı Delaware eyaletinde yüzde 11, Missouri’de yüzde 5,4, New Jersey’de yüzde 1,7, Washington ’da ise yüzde 1,4 seviyesinde.