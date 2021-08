TİM Başkanı Gülle: 5 sene içerisinde 300 milyar dolara ulaşacağız

“2022 YILININ HEDEFİ AŞILDI”

TİM Başkanı İsmail Gülle "Son 14 yıldır 100 milyar dolar seviyelerinde olan ihracatımızda ilk defa 12 ayda 200 milyar doları geçtik. Böylece sadece 2021 yılı hedefimiz olan 184 milyar doları değil, 2022 hedefi olan 198 milyar doları da aşmayı başardık. Şimdi gözümüzü 2023 hedefine diktik. Mevcut yükseliş ivmemiz gösteriyor ki, en fazla 5 sene içerisinde 300 milyar dolarlık ihracata hep beraber ulaşacağız. Bunu başaracak altyapı ve tecrübeye fazlasıyla sahibiz. Bu anlamda bugün, Türk ihracatı için kritik bir eşiğin aşılmasıdır. Bugün Türk ihracatında, önemli bir dönüm noktasıdır. İhracatımızdaki güçlü artış, hem 2. çeyrekte ülkemizi güçlü bir büyüme rakamına ulaştıracak hem de cari açığın daha da azalmasını sağlayacak” dedi.

12 AYDA 201 MİLYAR 46 MİLYON DOLAR İHRACAT

“AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİYLE GELECEĞE NEFES OLACAĞIZ”

Toplantıda sözlerine, yaşanan orman yangınlarından ve sel felaketlerinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek başlayan TİM Başkanı İsmail Gülle “Afetlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu ülkenin değerlerini dünyayla buluşturan sahadaki neferleri olarak bugün de sahadayız. Yeşil vatanımızı yeniden ağaçlandırmak için başlatmış olduğumuz seferberlikle geleceğe nefes olacağız. İnşallah, zarar gören tüm bölgelerimizi tekrar yeşillendirerek yarınlara güvenle taşıyacağız. İhracat rakamlarımız, ülkemizin yaşadığı bu zor günlerde önemli bir motivasyon kaynağı oldu” ifadelerini kullandı.

“BUGÜN TÜRK İHRACATINDA ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR”

Konuşmasının devamında temmuz rakamlarını değerlendiren Gülle, “İhracat ailemiz, rekorlarla kapattığı ilk 6 aydan sonra geçtiğimiz ay da tarihi bir performans gösterdi. Son 14 yıldır, 100 milyar dolar seviyelerinde olan ihracatımız, tarihte ilk kez 12 ayda 200 milyar doları aştı. Küresel ticarette "Güvenilir tedarikçi liman" konumunda bulunan ülkemiz, pandemi sürecinin sonlanması ve tedarik zincirlerinde yaşanan dönüşümle beraber yükseliş ivmesini sürdürmeye devam edecek. Mevcut yükseliş ivmemiz gösteriyor ki, en fazla 5 sene içerisinde 300 milyar dolarlık ihracata hep beraber ulaşacağız. Bunu başaracak altyapı ve tecrübeye fazlasıyla sahibiz. Bu anlamda bugün, Türk ihracatı için kritik bir eşiğin aşılmasıdır. Bugün, pandemi dönemi ve öncesinde başarıyla tamamladığımız projelerin meyvesini toplama günüdür. Gün, en zorlu dönemlerde dahi bu ülke için üreten, dünyada ayak basmadık tek bir ülke, tek bir bölge bırakmayan ihracatçının günüdür. Temmuz ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre; yüzde 10,2 artışla 16 milyar 413 milyon dolar oldu. Yılın ilk 7 ayında ihracatımız, yüzde 35 artışla 121 milyar 358 milyon dolara ulaştı” diye konuştu.

“2022 YILINI AŞTIK; GÖZÜMÜZÜ 2023 HEDEFİNE DİKTİK”

Son 12 ayda 201 milyar 46 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek, yıllık ihracat hedefinin de oldukça üzerinde bir rakama eriştiklerini kaydeden İsmail Gülle şöyle devam etti:

“Bu rakamla beraber, sadece 2021 yılı hedefimiz olan 184 milyar doları değil, 2022 hedefi 198 milyar doları da aşmayı başardık. Şimdi gözümüzü 2023 hedefine diktik. Ayrıca tarihimizin en yüksek günlük ihracat rakamları da bu ay içerisinde gerçekleşti. Önce 14 Temmuz’da 1,3 milyar dolarla günlük ihracat rekorumuzu kırdık. 16 Temmuz’da bu rekoru da kırarak günlük ihracatta 1,5 milyar doları aştık. TİM olarak tüm çalışmalarımızın neticesini ihracat rakamlarında görmek bizleri oldukça gururlandırıyor. İhracatımız artıyor, demek ki; doğru yolda ilerliyoruz. İhracatçı sayımız artıyor, demek ki; her kesimde ihracat heyecanını uyandırıyoruz. İhracat birim değerimiz yükseliyor, demek ki; ihracatçılarımız artık markalaşmayla, inovasyonla, tasarımla ürünlerinin katma değerini yükseltiyor. Elde ettiğimiz tüm kazanımlarımızı koruyarak yeni başarılar için daha da kenetleneceğiz. İnşallah, göreve geldiğimizden beri aşmayı başardığımız her ihracat hedefi gibi, 2021 yıllık ihracat hedefini de hep beraber aşacağız. Bu başarıyı mümkün kılan 100 bin ihracatçımızın her birine, bizleri her zaman destekleyen Bakanımıza ve ihracatçılarımızı yol arkadaşı addeden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Geçtiğimiz hafta açıklanan Merkez Bankası Enflasyon Raporu’na göre; net ihracat dönemlik büyümeye 1,5 puanlık pozitif katkı verdi. Net ihracatın yıllık büyümeye katkısı ise 1,1 puan oldu. İhracatımızdaki güçlü artış, hem 2. çeyrekte ülkemizi güçlü bir büyüme rakamına ulaştıracak hem de cari açığın daha da azalmasını sağlayacak. Bu rakamların neticesinde, her zaman dile getirdiğimiz ‘İhracatla Yükselen Türkiye’ye bir adım daha yaklaştık.”