TİM 47 olayı nedir, nasıl olmuştu? TİM 47 şehitleri ve 10 Aralık 2016 olayı

İstanbul Beşiktaş’ta 47 kişinin şehit olduğu terör saldırısının üzerinden 4. Yıl geçti. 10 Aralık 2016’daki patlamasının 4. Yıldönümünde şehitler sosyal medya kullanıcıları tarafından anılıyor. Peki, TİM 47 olayı nedir, nasıl olmuştu? İşte TİM 47 olayı ve TİM 47 şehitleri…

TİM 47 olayı nedir? 10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş’ta gerçekleştirilen bombalı saldırının 4. Yıl dönümü. Vodafone Arena Stadı yakınlarında düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda büyük bir kısmı emniyet mensubu olmak üzere pek çok vatandaşımız yaralanmış ve hayatını kaybedenler olmuştu. TİM 47 olayı ve TİM 47 şehitleri…

TİM 47 OLAYI NEDİR?

İstanbul Dolmabahçe'de bulunan Vodafone Arena Stadı yakınlarında Cumartesi akşamı düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda, 36'sı emniyet mensubu, sekizi sivil en az 44 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı, Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) örgütü üstlendi.

Beşiktaş ile Bursaspor arasında Cumartesi akşamı yapılan lig maçının ardından karşılaşmanın oynandığı Vodafone Arena Stadı yakınlarında 45 saniye arayla iki patlama meydana geldi. Patlamalardan ilki TSİ 22.29'da yaşandı ve stadın güney tarafındaki ana cadde üzerinde bomba yüklü bir araçla gerçekleştirildi.

İkincisi ise Maçka Parkı'nda toplanan maçta görevli çevik kuvvet polislerinin arasına girmeye çalışan bir intihar bombacısının üzerindeki patlayıcı düzeneği patlatmasıyla yaşandı.

Hükümet yetkilileri, saldırıların hedefinin çevik kuvvet polisleri olduğunu açıkladı. TAK da yaptığı açıklamada, saldırıyı, PKK lideri "Abdullah Öcalan'ın tutukluluğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki operasyonlar" nedeniyle gerçekleştirdiğini söyledi.

Cumartesi gecesi, saldırılarda 166 kişi yaralandığı açıklandı. İstanbul Valiliği'nden Pazar günü yapılan açıklamada ise 155 yaralının tedavisinin sürdüğü, bu kişilerden 19'unun yoğun bakımda olduğu belirtildi.

47 TİM ŞEHİTLERİ

3. Sınıf Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu – ZonguldakEmniyet Amiri Kadir Yıldırım -Kayseri

Polis memuru Bora Çelik– Niğde

Polis memuru Hüseyin Akyüz– Bursa

Polis memuru Mehmet Atıcı- Adana

Polis memuru Nazif Emre Horoz- Konya

Polis memuru Yasin İke – Kayseri

Polis memuru Adem Serin – Gaziantep

Polis memuru Adem Oğuz – Adana

Polis memuru İlker Uylaş – Hatay

Polis memuru Hasan Bilgin -Zonguldak

Polis memuru Okan Doğan – Malatya

Polis memuru Ali Aksoy – Manisa

Polis memuru Mehmet Zengin – Çorum

Polis memuru Soner İdil – Yozgat

Polis memuru Mustafa Öztürk – Samsun

Polis memuru Süleyman Sorkut – Şanlıurfa

Polis memuru Durmuş Öcal – Isparta

Polis memuru Hüseyin Dalgılıç – İzmir

Polis memuru Metin Düzgün – Konya

Polis memuru Hamdi Dikmen – Malatya

Polis memuru Oğuzhan Duyar – Konya

Polis memuru Çetin Sarıkaya – Ankara

Polis memuru Mustafa Kemal Devrilmez – Yozgat

Polis memuru Murat Yılmaz – Muş

Polis memuru Uğur Ürker – Eskişehir

Polis memuru Hamit Şahin – Bayburt

Polis memuru Yakup Çapat – Ankara

Polis memuru – Enes Çiçek Şanlıurfa

Polis memuru – Mehmet Taş Şanlıurfa

Polis memuru – Halil Usta Şanlıurfa

Sivil – Ahmet Dokuyucu (İETT çalışanı)

Sivil – Tunç Uncu (Beşiktaş kulüp çalışanı)

Sivil – Berkay Akbaş (TIP fakültesi öğrencisi)

Sivil – Velat Demiroğlu (Minibüs şoförü)

Sivil – Görkem Yazıcı (İşletme Bölümü öğrencisi)

Sivil – Selin Çelik (Bankacı)