TikTok'tan kadın girişimcilere destek!

TikTok ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (İSMEK) kadın girişimcileri ve kadın işletmecileri desteklemek için güçlerini birleştirdi. Kampanya kapsamındaki çeşitli İSMEK kursları, 26- 28 Mart tarihleri arasında TikTok LIVE üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Türkiye’nin her yerinden kadın girişimcileri canlı kurslara katılmaya davet etti.

Dünyanın önde gelen kısa video platformu TikTok, kadın girişimciler ve kadın işletmecilerin başarılarını sergilemek ve platformdaki geniş kadın topluluğuna ilham vermek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (İSMEK) ile ortaklık kurdu. Dünya Kadınlar Günü’nü Mart ayı boyunca çeşitli kampanyalarla kutlayan TikTok’un 26 Mart'ta #Kadınİşletmeciler etiketiyle başlatacağı kampanya kapsamında, İSMEK tarafından hazırlanan canlı atölye çalışmalarının yanı sıra başarılı kadın girişimcilerin hikayelerine de yer verilecek.

TİKTOK’TA CANLI İSMEK EĞİTİMLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 1996 yılında kurulan İSMEK, çağdaş sanat ve zanaat kursları sunan önemli bir eğitim kuruluşu olarak hizmet veriyor. Katılımcılarının yüzde 80’ini kadınların oluşturduğu İSMEK, eğitim kurslarını halka ücretsiz sunarak katılımcıların kişisel, mesleki ve sanatsal bilgilerini artırmayı hedefliyor. TikTok ve İSMEK iş birliği sayesinde İSMEK kurslarına TikTok LIVE'da 1 saatlik seanslarla erişilebilecek. Kadın İSMEK eğitmenleri tarafından takı, elbise, yemek, bahçıvanlık, dijital pazarlama, siber zorbalıktan korunmaya ve iş dünyasına adım atmak isteyenler için teknoloji eğitimlerine uzanan yirmi bir atölye eğitimi verilecek.

Çalışanların yüzde 90'ının kadın olduğu İSMEK bu yönüyle kadın istihdamında da bir adım önde. İSMEK'in en büyük motivasyon kaynağı ise İSMEK’ten aldıkları eğitimleri kazanca dönüştüren, bu yolla kendi ayakları üzerinde durabilen, ekonomik hayata dahil olan güçlü kadınlar.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu TikTok üzerinden paylaştığı videoda kampanya hakkındaki düşüncelerini şöyle aktardı: “Bütün kadın girişimcilerimiz için çok özel bir program hazırladık. Bu programı onların atölye çalışmalarıyla daha verimli işler yapabilmeleri için hazırladık. İSMEK’teki deneyimli eğitimcilerimiz bu süreci sizlerle paylaşacaklar. Canlı yayınlarla bütün kadın girişimcilere eğitim imkanı tanıyacağız. Sadece İstanbul değil, Türkiye’nin her yerinden kadın girişimcileri eğitim programlarımıza davet ediyoruz.”

BAŞARILI KADINLAR İLHAM VERİYOR

İSMEK’te aldığı eğitimle kariyerinde yükselen dört başarılı kadın girişimciyle TikTok üzerinden canlı röportajlar da yapılacak. TikTok bu röportajlarla kadın girişimciler için faydalı bilgiler sağlamanın yanı sıra, kadınlara ilham vermeyi de hedefliyor. İSMEK, uygulama içerisinde form doldururak sorularını ileten kadınların sorularını da yanıtlayarak kampanyaya destek verecek.