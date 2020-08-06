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TikTok İrlanda’da veri merkezi kuracak

AA |  06 Ağustos 2020 Perşembe - 15:10 | Son Güncelleme : 06 08 2020 - 15:10

Son dönemde ABD ve Çin arasında gerilime neden olan sosyal paylaşım platformu TikTok, İrlanda’da 420 milyon avroluk yatırımla bir veri merkezi kuracağını bildirdi.


Çinli şirketten yapılan açıklamada, İrlanda’da yeni bir veri merkezi  kurularak Avrupa Birliğindeki (AB) kullanıcıların video, mesaj ve diğer  verilerinin bu merkezde depolanacağı kaydedildi. Açıklamaya göre, gelecek iki  sene içerisinde faaliyete geçecek veri merkezi 420 milyon avroya mal olacak.
 
Şirket, söz konusu verileri halihazırda ABD’de depoluyor,  Singapur’daki merkezinde ise bir kopyasını saklıyor.
 
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta sonu Çin merkezli sosyal  medya platformu TikTok’u yasaklamak için kararname imzalayacağını bildirmişti.
 
Öte yandan TikTok’un sahibi olan Bytedance adlı şirket halihazırda  ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki operasyonlarını Microsoft’a satmak  için görüşmelere devam ediyor.
 
TikTok, kullanıcıların kimlik, şifre, telefon numaraları, lokasyon,  internet protokol adresleri, yorumlar ve arama sonuçlarına ilişkin pek çok  kişisel bilgiyi veri tabanında depoluyor.
 
  
 

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TikTok İrlanda veri merkezi
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