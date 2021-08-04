04 Ağustos 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.416 0.51 EURO 10,0510 0.72
USD 8,4480 0.51 ALTIN 492,710 0.75
CANLI BORSA
TÜMÜ

Tiktok fenomenlerinin 'taciz' kavgası!

Murat SOLAK - Ömer ÇETİNASLAN/İSTANBUL,(DHA) |  04 Ağustos 2021 Çarşamba - 13:28 | Son Güncelleme : 04 08 2021 - 13:28

İstanbul Arnavutköy'de, video çekmek için arkadaşlarıyla bir araya gelen TikTok fenomeni Fatma Kılıç ile bir kişi arasında kavga çıktı. Tacize uğradığını iddia eden TikTok fenomenleri ile kişinin kavgası kameraya yansıdı.


Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Arnavutköy Şehir Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, TikTok fenomeni Fatma Kılıç, video çekmek için arkadaşlarıyla parkta bir araya geldi. Kılıç ve ablası otomobilini park ettikten sonra orada bulunan bir kişinin tacizine uğradı.
 
Kılıç'ın arkadaşlarının da olay yerine gelmesiyle tartışma, kavgaya dönüştü. Fenomenler ve kişi birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.
 
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kavganın sona ermesinin ardından tacizde bulunduğu iddia edilen kişi ile Fatma Kılıç ve arkadaşları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.  Fatma Kılıç, yaşanan olayı sosyal medya hesabından anlattı. 
 
800e5c9d7554e57325f1b2b2acaa04d0.jpg (600×1067)

ETİKETLER

İstanbul Tiktok fenomenleri taciz kavga Fatma Kılıç Fatma Kılıç kavga Fatma Kılıç tiktok
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.