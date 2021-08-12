12 Ağustos 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.444 2.38 EURO 10,0730 -0.64
USD 8,5690 -0.65 ALTIN 481,810 -0.81
CANLI BORSA
TÜMÜ

TikTok değişikliğe gidiyor! O saatlerde bildirim alınmayacak

AA |  12 Ağustos 2021 Perşembe - 17:24 | Son Güncelleme : 12 08 2021 - 17:24

TikTok, gençlerin iyiliği için uygulamada bir dizi değişikliğe gideceğini duyurdu.


BBC'nin haberine göre, değişiklikler çerçevesinde 12-15 yaşlarındaki  kullanıcılar saat 21.00'den, 16-17 yaşlarındakiler de 22.00'den sonra anlık  bildirim almayacak.
 
Bu değişiklerle, genç kullanıcıların ders çalışmaya ve dinlenmeye  odaklanması, uyumasına yardımcı olunması amaçlanıyor.
 
TikTok'un açıklamasında, "Özellikle genç kullanıcılarımızın erken  dönemde olumlu dijital alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olmayı ümit ediyoruz."  ifadesi kullanıldı.
 
Dijital analitik şirketi App Annie, Çin'in video paylaşım uygulaması  TikTok'un, 2020'de Facebook Messenger'ın önüne geçerek en çok indirilen uygulama  unvanını kazandığını açıklamıştı.
 
  
 

ETİKETLER

TikTok TikTok video TikTok bildirim
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.