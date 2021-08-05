TikTok'a Hikayeler özelliği geliyor!

Uygulamalarda yer alan yeni özellikleri keşfeden isimlerden birisi olan Matt Navarra, TikTok’un yeni Hikayeler özelliği üzerinde çalıştığını duyurdu. Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla TikTok Stories özelliğini gözler önüne serdi.
POPÜLER ÖZELLİK TEST EDİLİYOR
Öte yandan bu özellik Instagram’da yukarı kaydırma bağlantıları gibi detayları da bünyesinde barındıracak. Kullanıcılar bu hikayelere yorum yapabilecek ve emojilerle reaksiyon gösterebilecek. Tahmin edilebileceği üzere bu özellik ile kullanıcılar kısa videolar paylaşabilecek. Fotoğraf paylaşmak şu anlık mümkün olmayacak gibi duruyor.
Özellik şu anda test aşamasında ve ilerleyen günlerde bütün kullanıcılara sunulması bekleniyor.