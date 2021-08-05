TikTok'a Hikayeler özelliği geliyor!

TikTok aylık 700 milyonu aşan kullanıcısı sayısında dünyanın en popüler uygulamaları arasında yer alıyor. Snapchat ardından Instagram ve YouTube gibi popüler ağlara gelen özellik, TikTok için de test edilmeye başlandı.

