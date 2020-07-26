Tikka Masala Tarifi! Tikka Masala nasıl yapılır?

Hint Mutfağı klasiklerinden Tikka Masala yemeği baharratlı ve bol soslu bir Kuzey Hindistan yemeğidir. Hint yemeklerinde kullanılan Ghee adı verilen sade tereyağı, çok baharrat ve garam masala baharrat karşımı ile yapıldığı için oldukça yoğun ve soslu bir yemek. Peki, Tikka Masala nasıl yapılır? İşte Tikka Masala tarifi...

Hint Mutfağı'nın en bilinen klasiklerinden Tikka Masala yemeği bol sosu ve yoğun baharratı ile oldukça doyurucu bir Kuzey Hindistan yemeğidir. Tikka Masala'nın en önemli özelliklerinden biri garam masala adı verilen hint baharratlarından oluşan karışımdır. Garam masala sıcak baharrat karışımı olarak da adlandırılır. Birçok baharat karışımı gibi, bölgeden bölgeye ve aşçıdan aşçıya değişir. Tikka Masala yemeği için ihtiyacınız olan şey hint baharratlarıdır. Peki, Tikka Masala nasıl yapılır? İşte Tikka Masala tarifi...

TİKKA MASALA TARİFİ

Malzemeler

4 adet kemiksiz tavuk kalça

1 adet orta boy soğan

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 adet orta boy rendelenmiş domates

2 yemek kaşığı tereyağı

6 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

1,5 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı krema

1 tatlı kaşığı tuz

5 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil

Garam Masala Baharat karışımı için:

1 çay kaşığı keten tohumu

1 çay kaşığı kişniş tohumu

1 adet kakule

1 adet defne yaprağı

1 çay kaşığı kimyon tohumu

1 çay kaşığı tane karabiber

1 adet karanfil

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 adet küçük boy kurutulmuş chili biberi

1,5 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı pul biber

TİKKA MASALA NASIL YAPILIR?

Kalın tabanlı minik bir tavanın içerisine tane karabiber, kimyon tohumu,keten tohumu, karanfil ve kişniş tohumunu alın. Çok kısık ateşte kokuları çıkana kadar hafifçe ısıya tabi tutun.

Ardından bir havanın içerisine aktarın. Kakulenin de tohumlarını çıkarıp içerisine ilave edin.

Zerdeçal, toz kırmızı biber, kurutulmuş chili biber ve pul biberi de ekleyerek dövmeye başlayın. Tüm baharatlar harmanlanıp toz hale gelene kadar bu işleme devam edin.

Hazırladığınız baharat karışımının ismi garam masala. Garam masalayı minik bir kavanozun içerisine aktarın.

Tavuklarınızı küp küp doğrayın.

Derin bir kabın içerisine süzme yoğurt, yoğurt, limon suyu, tuz ve zeytinyağını alın. Çırpma teli yardımıyla çırpın.

Sarımsağı ezin. Ardından yoğurtlu karışımın içerisine zencefil ve sarımsak ekleyin, karıştırın.

Hazırladığınız baharat karışımından 1 yemek kaşığı kadar ilave edin. Tavukları da ekledikten sonra son bir kez daha karıştırıp üzerini streç filme sararak buzdolabında 4-6 saat arası dinlendirin.

Orta boy bir sos tenceresinin içerisine tereyağını alın. Soğanı çok minik küpler halinde doğrayarak ilave edin.

Ardından rendelenmiş domatesi ve domates salçasını da ekleyerek güzelce karıştırın. İçine defne yaprağını atın.

Oda ısısına gelmiş kremayı karıştırarak azar azar ilave edin ve karıştırarak sosun yoğunlaşmasını sağlayın. Bu işlem yaklaşık 15-20 dakikanızı alacaktır. Sosu hazırlarken kısık ateşte olmasına özen gösterin.

Ayrı bir tavanın içerisine bir miktar zeytinyağı alın. Marine ettiğiniz tavukları bu tavaya aktarın. Yaklaşık 10-12 dakika karıştırarak pişirin.

Ardından bu tavukları ocaktaki bol baharatlı sosun içerisine aktarın. Sosla birlikte yaklaşık 10-15 dakika kadar kısık ateşte pişmesini sağlayın.

Piştikten sonra kapağını kapatın ve 15 dakika dinlendirin. Ardından sosuyla birlikte servis edin.

PÜF NOKTASI

Tavukları marine ettikten sonra, buzdolabında ne kadar uzun süre bekletirseniz; aroması o kadar daha yoğun ve o kadar lezzetli olur. Tikka Masala yanına yapılan pilavda kullanılan basmati pirincin kavrulmaması gerekiyor. Pilav, buharda veya salma tekniği ile yapılması gerekir.