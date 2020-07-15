Hain darbe girişiminde 15 Temmuz gecesi en akılda kalan anlardan biri de TRT binasının işgal edilip spiker Tijen Karaş'a zorla bildiri okutulduğu anlardı. TRT'den canlı olarak darbe bildirisi okunmuş, tüm Türkiye o anları canlı olarak izlemişti. 15 Temmuz akşamında neler olduğunu anlamaya çalışan herkeste o anlar infial yaratmıştı. O gece hafızalara kazınan Tijen Karaş hain darbe girişiminin 4. yılında da merak edilen isimler arasında geliyor. Peki, Tijen Karaş kimdir? 15 Temmuz darbe bildirisini okuyan spiker Tijen Karaş şimdi ne yapıyor? Tijen Karaş hayatı...

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi esnasında, silah zoruyla darbe bildirisi okutulan Tijen Karaş darbe girişiminin 4. yılında merak edilen isimler arasında geliyor. Peki, Tijen Karaş kimdir? 15 Temmuz darbe bildirisini okuyan spiker Tijen Karaş şimdi ne yapıyor? Spiker Tijen Karaş hayatı...

TİJEN KARAŞ KİMDİR?

Spiker Tijen Karaş, 28 Ocak 1975 tarihinde Ankara Yenimahalle 'de dünyaya geldi. TRT Haber 'de 2016 yılı Askeri Darbe Bildirisi'ni okumasıyla tanındı. Darbe girişiminin ardından silah zoru ile okuduğunu açıklamıştır. Darbecilerin varlığını halk ilk kez onun ağzından öğrendi.

3 kardeştir ve ailenin ortanca kızıdır. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. TRT Avrasya kanalında bir program ve Türk Haberler Ajansı'nda "Sanat ve Politika" isimli köşeyi sundu.

Darbe girişimi sonrasında uzun bir süre ekranlarda görünmedi. Bu süre zarfında kalbinde tümör tespit edildi ve tedavi sürecine başladı. 6 Ocak 2020'de tekrar TRT ekranlarına döndü.

15 TEMMUZ İLE İLGİLİ MESAJ

Tijen Karaş, 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Tijen Karaş paylaşımında şunları söyledi:

"Hala soruluyor gerçekten silah dayadılar mı,ne oldu o gece? Kesinlikle! Ben, biz o geceyi iliklerimize kadar korkuyla yaşadık! Ömrümün sonuna kadar unutmayacağım!Sağlığım gitti.

Çok şükür ağır ceza aldılar.Beter olsunlar.

Allah bir daha yaşatmasın!Şehitlerimize rahmetle.#15Temmuz"