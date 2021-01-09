TİGEM personel alımı başvuru sonuçları açıklandı! TİGEM sınavı ne zaman?

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) personel alımı başvuru sonuçları açıklandı. TİGEM tarafından yayınlanan sonuçlarda, sınava girmeye hak kazanan adaylar belirlendi. Peki, TİGEM personel alımı başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? TİGEM personel alımı sınavı ne zaman? TİGEM sınavı başvurusu nasıl yapılır? İşte TİGEM personel alımı başvuru sonuçları...

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) personel alımı ilanına başvurarak, giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar belirlendi. TİGEM personel alımı ilanında belirtilen mezun olunan programa göre KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan pozisyon sayısının 10 katı aday sıralamaya tabi tutularak belirlendi. TİGEM personel alımı sonuçlarında, sınava hak kazanan adaylar belirlenirken, sıralamaya giremeyen ve başvurusu uygun olamayan adayların listesi de yayınlandı.

TİGEM PERSONEL ALIMI SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TİGEM personel alımı için başvurusu kabul edilen adaylar; sınava katılmak için sınav ücreti olan 100 TL (yüz) ücreti 13- 22 Ocak 2021tarihleri arasında http://gaziodm.gazi.edu.tr/ adresinden T.C. Kimlik Numaralarını girerek banka/kredi kartı ile (kart numarası girilerek) ödeyerek başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Havale, EFT veya diğer yollarla yapılan ödemeler işleme alınmayacak.

Ödeme yapılmasına müteakip aday işlemleri sistemi olan https://basvuru.gazi.edu.tr adresine tıklayıp T.C. Kimlik Numaralarını girerek başvurular bölümündeki gerekli alanları doldurmak suretiyle sınava başvurabilecekler. Sınav başvurusu sırasında süresiz ve geçerli bir HES kodu olmadan başvuru yapılamayacak.

TİGEM PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN?