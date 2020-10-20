TİGEM işçi alımı! TİGEM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte İŞKUR TİGEM başvuru şartları!

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 596 işçi alımı başvuruları başladı. TİGEM 100 sürekli, 496 geçici olmak üzere toplam 596 işçi alacak. Peki, TİGEM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR TİGEM işçi alımı başvuru şartları ne? TİGEM başvuru formu doldurmak gerekiyor mu? İşte İŞKUR TİGEM işçi alımı 2020 başvurusu ile ilgili detaylar...

TİGEM işçi alımı başvurusu başladı. TİGEM İŞKUR vasıtasıyla 596 işçi alıyor. Peki, TİGEM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? TİGEM işçi alımı başvuru şartları ne? TİGEM başvuru formu doldurmak gerekiyor mu? İşte İŞKUR TİGEM işçi alımı 2020 başvuru şartları...

TİGEM SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işçi alımı başvurusu İŞKUR üzerinden 23 Ekim 2020 tarihine kadar yapılabilecek. TİGEM'e başvuru yapacak adaylar İŞKUR'un e-şube üzerinden yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecek. İŞKUR tarafından TİGEM'e bildirilen ve şartları sağlayan adaylar arasından alınacak her unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek.

Noter kura çekimi 06 Kasım 2020 Cuma günü saat 14:00'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sosyal Tesisleri Konferans salonunda yapılacak. Corona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle TİGEM kurasının yapılacağı salona adaylar alınmayacak.

TİGEM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

*Askerlik ile ilişiği olmamak.

* "B, B1, C, C1, D, D1, F, G " Sınıfı Sürücü Belgelerinden birine sahip olmak

* İlanın yayımlandığı tarih itibariyle en az 2 yıl süreyle bu meslekte çalıştığını; SGK ’dan hizmet bildirim cetveli dökümü, çalışma belgesi, bonservis belgelerinden en az birisi ile belgelendirmek.

*Öğrenim seviyesi bakımından;

- Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinin; Motorlu Araçlar Teknolojisi, Otomotiv Elektromekanik Dalı, İş Makinaları bölümü, makine bakım onarım bölümü, motor işleri bölümü, Tarım Teknolojileri Tarım Alet ve Makinaları bölümü mezunu olmak veya dengi mesleki öğretimlerden mezun olduğuna dair belgeye sahip olmak.

- Diğer Orta öğretim mezunu olanlardan; konusu ile ilgili M.E.B. veya ilgili Bakanlık onaylı sertifikası veya bonservisi, Tamir Bakım - Onarım kursu sertifikası, Çıraklık Eğitim Merkezinden traktör tamircisi Ustalık veya Kalfalık belgelerinden en az birisine sahip olmak, veya yasa gereği Mesleki Yeterlilik Belgesi gerektiren işlerde, söz konusu belgeye sahip olmak.

TİGEM sürekli ve geçici işçi alımlarının detayları https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ adresi üzerinden paylaşıldı. Aşağıdaki linke tıklayarak TİGEM sürekli işçi alımının detaylarına ulaşabilirsiniz.