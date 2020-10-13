TİGEM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? TİGEM İŞKUR vasıtasıyla 596 işçi alıyor!

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işçi alımı ilanı yayınlandı. TİGEM İŞKUR aracılığıyla 596 işçi alımı gerçekleştirecek. Yayımlanan ilana göre TİGEM'e 100 sürekli, 496 geçici işçi alınacak. Peki, TİGEM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? TİGEM personel alımı başvuru şartları neler? İşte İŞKUR TİGEM işçi alımı başvuru şartları...
TİGEM SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işçi alımı için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 19 Ekim 2020 - 23 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. - Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecek. İŞ-KUR tarafından Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bildirilen ve şartları uyan adaylar arasından İlan edilen her unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda veya yeteri sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek.
Noter kura çekimi 06 Kasım 2020 Cuma günü saat 14:00'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sosyal Tesisleri Konferans salonunda gerçekleştirilecek. COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona hiçbir aday alınmayacak.
TİGEM SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
*Askerlik ile ilişiği olmamak.
* "B, B1, C, C1, D, D1, F, G " Sınıfı Sürücü Belgelerinden birine sahip olmak
* İlanın yayımlandığı tarih itibariyle en az 2 yıl süreyle bu meslekte çalıştığını; SGK’dan hizmet bildirim cetveli dökümü, çalışma belgesi, bonservis belgelerinden en az birisi ile belgelendirmek.
*Öğrenim seviyesi bakımından;
- Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinin; Motorlu Araçlar Teknolojisi, Otomotiv Elektromekanik Dalı, İş Makinaları bölümü, makine bakım onarım bölümü, motor işleri bölümü, Tarım Teknolojileri Tarım Alet ve Makinaları bölümü mezunu olmak veya dengi mesleki öğretimlerden mezun olduğuna dair belgeye sahip olmak.
- Diğer Orta öğretim mezunu olanlardan; konusu ile ilgili M.E.B. veya ilgili Bakanlık onaylı sertifikası veya bonservisi, Tamir Bakım - Onarım kursu sertifikası, Çıraklık Eğitim Merkezinden traktör tamircisi Ustalık veya Kalfalık belgelerinden en az birisine sahip olmak, veya yasa gereği Mesleki Yeterlilik Belgesi gerektiren işlerde, söz konusu belgeye sahip olmak.
TİGEM sürekli ve geçici işçi alımlarının detayları https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ adresi üzerinden paylaşıldı. Aşağıdaki linke tıklayarak TİGEM sürekli işçi alımının detaylarına ulaşabilirsiniz.