TİGEM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? TİGEM İŞKUR aracılığıyla 596 işçi alıyor!

TİGEM SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işçi alımı için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 19 Ekim 2020 - 23 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. - Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecek. İŞ-KUR tarafından Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bildirilen ve şartları uyan adaylar arasından İlan edilen her unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda veya yeteri sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek.

Noter kura çekimi 06 Kasım 2020 Cuma günü saat 14:00'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sosyal Tesisleri Konferans salonunda gerçekleştirilecek. COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona hiçbir aday alınmayacak.