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TİDYES bugün başladı!

14 Kasım 2020 Cumartesi - 14:46 | Son Güncelleme : 14 11 2020 - 14:46

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi bünyesinde oluşturulan Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı (TİDYES) bugün başladı.


Elektronik ortamda hazırlanan ve Türk İşaret Dili yeterliliğini ölçmeyi hedefleyen Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı (TİDYES) bugün başladı. 3 gün sürecek ve toplamda 5 oturum olacak şekilde yapılacak sınavda, dilbilgisi, Türk İşaret Dili (TİD) -Türkçe çeviri soruları, hikaye üretme ve resim betimleme gibi başlıklar yer alıyor. 
 
 
 
ADAY SAYISININ 2 KATI KADAR BİLGİSAYAR HAZIRLANDI
 
Sınavda sosyal mesafe kurallarına riayet edilecek. Sınav süresi göz önünde bulundurularak bütün bilgisayarlar kontrol edildi. Ayrıca, her salonda aday sayısının 2 katı kadar bilgisayar hazırlandı. 
 
223 ADAY BAŞVURDU
 
Toplamda 223 adayın başvurduğu sınav, “kavrama” ve “üretim” olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Sınava katılım sağlayan adayların Türk İşaret Dili yeterlilikleri "A1,A2; B1,B2; C1,C2" seviyelerinde belgelendirilecek.  Sınav, Türk İşaret Dili Tercümanlarının dil yeterliliklerinin ölçülebilmesi amacıyla yapılıyor. Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı (TİDYeS) sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerli olacak. 
 

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