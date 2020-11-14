Elektronik ortamda hazırlanan ve Türk İşaret Dili yeterliliğini ölçmeyi hedefleyen Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı (TİDYES) bugün başladı. 3 gün sürecek ve toplamda 5 oturum olacak şekilde yapılacak sınavda, dilbilgisi, Türk İşaret Dili (TİD) -Türkçe çeviri soruları, hikaye üretme ve resim betimleme gibi başlıklar yer alıyor.
ADAY SAYISININ 2 KATI KADAR BİLGİSAYAR HAZIRLANDI
Sınavda sosyal mesafe kurallarına riayet edilecek. Sınav süresi göz önünde bulundurularak bütün bilgisayarlar kontrol edildi. Ayrıca, her salonda aday sayısının 2 katı kadar bilgisayar hazırlandı.
223 ADAY BAŞVURDU
Toplamda 223 adayın başvurduğu sınav, “kavrama” ve “üretim” olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Sınava katılım sağlayan adayların Türk İşaret Dili yeterlilikleri "A1,A2; B1,B2; C1,C2" seviyelerinde belgelendirilecek. Sınav, Türk İşaret Dili Tercümanlarının dil yeterliliklerinin ölçülebilmesi amacıyla yapılıyor. Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı (TİDYeS) sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerli olacak.