Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi bünyesinde oluşturulan Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı (TİDYES) bugün başladı.

Elektronik ortamda hazırlanan ve Türk İşaret Dili yeterliliğini ölçmeyi hedefleyen Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı (TİDYES) bugün başladı. 3 gün sürecek ve toplamda 5 oturum olacak şekilde yapılacak sınavda, dilbilgisi, Türk İşaret Dili (TİD) -Türkçe çeviri soruları, hikaye üretme ve resim betimleme gibi başlıklar yer alıyor.

ADAY SAYISININ 2 KATI KADAR BİLGİSAYAR HAZIRLANDI

Sınavda sosyal mesafe kurallarına riayet edilecek. Sınav süresi göz önünde bulundurularak bütün bilgisayarlar kontrol edildi. Ayrıca, her salonda aday sayısının 2 katı kadar bilgisayar hazırlandı.

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