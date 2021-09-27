Ticaride yüzde 100 elektrikli araç dönemi!

Yeni e-ATA aracı ile gamı tamamlayan Karsan, tüm boyutlarda elektrikli araç üreten ilk Avrupa markası oldu.

Karsan, yeni %100 elektrikli model ailesi e-ATA’yı tanıttı. Kalabalık şehirlerin çevreci otobüs ihtiyaçlarını karşılamak üzere pazara sunulan e-ATA serisi 10, 12 ve 18 metre uzunluğunda üç farklı model olarak pazardaki yerini aldı.

İsmini Türkçe’de ailenin büyükleri anlamına gelen Ata’dan alan e-ATA, Karsan’ın elektrikli ürün gamı içerisindeki en büyük otobüs modellerinden oluşuyor. Doğuştan elektrikli araçlar batarya teknolojilerinden taşıma kapasitesine kadar birçok alanda oldukça esnek bir yapı sunarak ihtiyaçlara hızla yanıt verebiliyor.

150 ve 600 KWh arası



Yaklaşık 150 kWh’tan 600 kWh’a kadar 7 farklı batarya paketiyle tercih edilebilen e-ATA, gerçek sürüş koşullarında 450 kilometreye kadar menzil sunuyor. Seri üretime başladıklarını belirten Karsan CEO’su Okan Baş, “Kalabalık şehirlerin artan büyük boy elektrikli toplu taşıma ihtiyacına esnek ve çevreci çözümlerle cevap aradık. 2 milyon kilometrenin üzerindeki elektrikli araç tecrübemizi büyük boy otobüslere taşıyarak 10, 12 ve 18 metre boyutlarındaki serimizi geliştirdik.

Böylece, elektrikli ürün gamımızı tamamladık ve 6 metreden 18 metreye uzanan tüm boyutlarda %100 elektrikli araç sunabilen Avrupa’daki ilk ve tek marka olduk.”dedi. 10 metrelik e-ATA için ilk siparişler Romanya’dan geldi. 10 adetlik ilk filo Aralık ayında Romanya’nın Slatina şehrine teslim edilecek.