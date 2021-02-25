Ticari araçlarda yenilik rüzgarı!

2020 toplamında 16 ton ve üzeri ağır ticari araç pazarı, bir önceki yıla göre yüzde 117 artarak 16 bin 180 oldu. Bu yıl Ocak ayında ise yüzde 219 yükselerek 1.150 adete çıktı. Çekici satışları, 2021 Ocak’ta yüzde 369 artarak 844 adet olurken, kamyon da yüzde 69 büyüyerek 306 adet olarak gerçekleşti. Sektör temsilcileri bu yıl satışların 17-20 bin adetlerde oluşmasını öngörüyor.

3.5 ton ve üzeri pazar



2020 yılında 3,5 ton ve üstü kamyonet ve kamyon pazarı ise 54,6 bin adet ile sonuçlandı. 2015 yılında 88,000 adet ile zirveye ulaşan bu pazar 2016’da 60 bin 2017’de yine 60 bin , 2018’de 39,800 , 2019’da ekonomik kriz ile 27 bin adetlere kadar gerilemişti. 2020’de ilk ve ikinci yarıda yaşanan farklı dinamikler pazarın 2019’a göre yüzde 92 artarak 54,6 bin adetlere ulaşmasını sağladı. Sektör dtemsilcileri ekonomik büyüme 2021’de devam etmesi durumunda bu pazarın da minimum 2020 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.



Markalar araçları yeniliyor



Bu yılın başından itibaren Mercedes, Ford Trucks,Otokar, Temsa,Karsan gibi markalar birçok ürününde yiniliklere imza attılar. Geliştirilen motor güçleri, yakıt ve menzil iyileştirmeleri özellikle yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan araçlarda birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Elektrikli ticari araç konusunda ihracata başlayan yerli üreticiler bu pazarları artırmak için çalışmalar yapıyor. 2020’de hafif ticari araç pazarı da yüzde 77,2 artarak 162.679 adede ulaştı. Bu segmentin 2021’de satışlarını daha da artırması öngörülüyor.



2021’de standartları yükseltti



Mercedes-Benz’in Arocs, Actros ve Atego modellerinde 2021 yılı için kapsamlı yenilikler yapıldı. Bu yıl motor güçleri 10 ile 30 PS arttırılan Arocs modelleri daha donanımlı hale getirildi. Beton mikseri segmentinde ise yeni Arocs 3740 aileye katıldı. 2021 Actros modellerinde nakliye serisi yenilenirken, çekici segmentinde filo müşterilerine yönelik Actros 1842 LS ve serinin en yeni üyesi Actros 1851 Plus paketi müşterileri ile buluşacak. Ford Trucks, 2021’e 2 yeni ürün ve ürün portföyünde sunduğu özellik ve teknolojileri geliştirerek girdi. F-MAX L ve ‘Eco+ Mode’u geliştirildi. Tüm F-MAX’lerde standart hale getirilen Eco+ Mode ile yüzde 5’e varan yakıt tasarrufu sağlanması hedefleniyor.