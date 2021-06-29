Ticari araçlarda psikoteknik zorunluluğu! Yarın sona eriyor! Cezası 1181 lira!

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede 30 Haziran tarihinde ticarî araç sürücülerinin psikoteknik test raporunun zorunlu olacağı ve bu raporu temin etmeyen sürücülere 1.181 lira cezai işlem uygulanacağı duyuruldu. Psikoteknik testi olmayan sürücülerin araç kullanmalarına izin verilmeyecek. Peki, Psikoteknik belgesi zorunlu mu? Ticari araç psikoteknik zorunlu mu? Psikoteknik zorunluluğu var mı? Psikoteknik cezası ne kadar 2021? Psikoteknik belgesi nasıl alınır? İşte Psikoteknik belgesi almak için yapmanız gerekenler...

Ticari araçlarda psikoteknik zorunluluğu geldi. İçişleri Bakanlığı duyurdu. Bakanlık tarafından yayımlanan genelgede 30 Haziran tarihinde ticarî araç sürücülerinin psikoteknik test raporunun zorunlu olacağı bildirildi. Psikoteknik raporu temin etmeyen sürücülerin araç kullanmalarına izin verilmeyecek. Peki, Psikoteknik belgesi zorunlu mu? Ticari araç psikoteknik zorunlu mu? Psikoteknik zorunluluğu var mı? Psikoteknik cezası ne kadar 2021? Psikoteknik belgesi nasıl alınır? İşte Psikoteknik belgesi almak için yapmanız gerekenler....

ÖDEMEYENE 181 LİRA CEZA!

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30 Hazirandan itibaren ticarî araç sürücülerinin psikoteknik belgesinin olması mecburi hale getirildi. 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle psikoteknik test raporu olmayan sürücülere bin 181 lira cezaî işlem uygulanacak. Ayrıca araç kullanmalarına da izin verilmeyecek.

SON TARİH 30 HAZİRAN

İnsan unsurundan kaynaklı trafik kazalarını asgariye düşürmek, sürücünün trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza ve hız kontrolü gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için uygulanılan psikoteknik testi, 30 Hazirandan itibaren ticarî araç sürücülerine mecburi hâle geliyor. Türkiye'de trafik kazalarının yüzde 96'sının sürücü hatasından kaynaklı olması, psikoteknik testinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözleri önüne getirdi.

"Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu" için sürücüler ilgili merkezlerde 12 testten geçiriliyor. Dikkat ve refleksleri ile hız ve mesafe tahmini becerileri inceleniyor.

Psikoteknik testinden kalan sürücü 1 ay içinde il sağlık müdürlüklerine itiraz edebiliyor. Psikoteknik test uygulamasıyla daha güvenli bir trafik amaçlanıyor.

PSİKOTEKNİK BELGESİ NEDİR?

İl Sağlık Müdürlüklerince yetki verilen merkezlerde sürücülerin sahip oldukları güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yetenek düzeyleri; bu yetenek alanlarında tanımlanan bilgisayar destekli testler aracılığı ile ölçülüyor. Ölçüm sonucunda yeterli görülen sürücülere psikoteknik test belgesi veliyor.

PSİKOTEKNİK BELGESİ NASIL ALINIR?

Psikoteknik test belgesi almak isteyenlerin, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yetkilendirilen merkezlerde 1 saat süren ve bir dizi testten oluşan psikoteknik testine girmeleri gerekiyor. Sürücüler test sonrası alınan psikoteknik raporu ile birlikte bir psikiyatri uzmanına muayene oluyorlar. Sonrasında alınan raporlar İl yada İlçe Sağlık Müdürlüklerince onaylanıyor.

PSİKOTEKNİK TESTİ NE KADAR SÜRÜYOR?

Sürücülere uygulanacak psikoteknik değerlendirmenin asgari süresi 1 saat.

PSİKO-TEKNİK DEĞERLENDİRMEDE SÜRÜCÜ ÖZELLİKLERİ

Psikoteknik değerlendirmede sürücü özelliklerinden aşağıda belirtilen yetenekler bu amaçla geliştirilmiş bilgisayar destekli testler aracılığı ile ölçülür;

1) Zihinsel Yetenek ve Beceriler

-Dikkat

-Anlama ve Değerlendirme (Muhakeme) Yeteneği

-Hız ve Mesafe Algılama

-Geniş Görüş Alanı İçinde Uyaran Fark Etme

-Şekil Algılamada Görsel Süreklilik

2) Psikomotor Yetenek ve Beceriler

-Tepki Hızı

-Koordinasyon Düzeyi