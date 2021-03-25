Ticari araçlar ile ilgili flaş karar! Yasaklandı

Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen İBB UKOME toplantısında birçok gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı.
6 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen UKOME toplantısında alınan taksi ve taksi dolmuşlarda en az 2 şoför çalıştırılma zorunluluğu kararı revize edilerek, pandemi süresince kaldırıldı.
Gündemin bir diğer maddesi ise ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan taşıtların camlarının renksiz olması ve renkli cam filmi kullanılmaması teklifi oldu.
Teklif, yapılan müzakerelerin ardından oy birliğiyle kabul edildi. Karara göre, ticari tüm araçlar içi görünecek şekilde cam filmsiz olacak.
Toplantıda ayrıca havalimanlarında çalışacak taksi listesinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından belirlenmesi ile ilgili teklifle, şehir içi ve havalimanları arasında karşılıklı yapılan taksi taşımacılığındaki yolcu kısıtlamaları teklifleri alt komisyonda görüşülmek üzere oy birliğiyle kabul edildi.
Toplantıda ayrıca minibüs ve taksi dolmuşların, taksiye dönüştürülmesi maddesinin hukuki olup olmadığı tartışıldı. Daha önce 5 kez reddedilen ve alt komisyonlara gönderilen maddeyle ilgili İBB yetkilileri tarafından sunum yapıldı. Karar oylanmadan önce başta İstanbul’un çeşitli semtlerinden gelen minibüsçü ve taksi dernek ile oda başkanları düşüncelerini açıkladıktan sonra komisyonda yapılan oylama sonucu 750 minibüs ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülme maddesi alt komisyona gönderildi.
TAKSİCİ ESNAFIMIZIN EMEĞİ GÖRÜLMÜYOR
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu söz alarak yaptığı konuşmada, “Hukuken hiçbir dayanağı olmayan bu uygulamanın daha önce Türkiye’de bir emsali de yok. Sürekli bu konunun gündeme gelmesinden dolayı ne yapılmaya çalışıldığını anlamış değilim. Kısaca bu dönüşüm teklifi kanuna ve haklara aykırıdır. Taksici esnafımızın emeği görülmemektedir” dedi. Aksu, bunun hukuken de yanlış olduğunu söyledi.