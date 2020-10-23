Ticari araç satışlarında işler açıldı!

Türkiye'de geçtiğimiz yıl zor günler yaşayan ticari araç sektörü pandemi döneminde önemli bir satış ivmesi yakaladı. Ertelenen talebin devreye girmesi, lojistik ihtiyacının artışı gibi sebepler ticari araç sektörünü yeniden canlandırdı. TAİD (Ağır Ticari Araçlar Derneği) verilerine göre 2020 Ocak-Eylül’de ağır ticari araç satışları geçen yıla göre yüzde 123 artarak 9 bin 869 adete çıktı. Çekici satışları yüzde 257 yükselişle 6 bin 493 adetlere çıktı. Kamyon satışları da yüzde 29 artışla 3 bin 376 adet oldu.

Ağır ticari 2021’den umutlu



TAİD üyelerine yapılan ankete göre 2020 yılı ağır vasıta satışları 15 bin adetlerde oluşacak. 2021 yılı için ise 15-17.000 adet arası beklenti mevcut. Bunun arkasında Türkiye’nin gelecek yıl yüzde 5 büyüme beklentisi ve ertelenen talebin devreye girmeyi sürdürmesi gibi nedenler yatıyor.



Hafif ticarilere rağbet artıyor



İlk 9 ayda hafif ticari araç pazarı da geçen yıla göre yüzde 99,2 artarak 104.931 adede ulaştı. Pazar 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 22,8 arttı. Hafif ticarilerin hem ticaret hem de bireysel günlük kullanıma elverişli olması tüketiciye bu araçlara yöneltiyor. Ayrıca ÖTV oranının değişmemesi de cazip yanlardan biri. Doğuş Otomotiv VW Ticari Araç Genel Müdürü Tolga Senyücel 2020’de yaklaşık 155 bin adetlik satış öngördüklerini 2021’in de paralel oluşmasını tahmin ettiklerini ifade etti. Pandemi etkisiyle ivmelenen e-ticaretin küçük sınıf ticarilere talebi artırdığına dikkat çeken Senyücel turizmdeki yavaşlamanın da servis ve transfer araçlarına olan ilgiyi azalttığına dikkat çekti.



Eylülde rekor satışlar



2020 toplam çekici pazarında yüzde 147 büyüme ile 7,3 pazar payına çıkan Volvo Trucks eylül ayında distribütörlük tarihinin en yüksek satış adedine ulaştı.Markanın temsilcisi Temsa İş Makinaları Genel Müdürü Eşref Zeka sundukları hizmetleri finansmanı da kapsayan bir bütün olarak ele aldıklarını vurguladı. İveco Türkiye Genel müdür Yardımcısı Tansu Giz beklentilerin üzerindeki pazarda Mayıs- Temmuz dönemlerindeki düşük kredi maliyetleri ve son iki yıldır düşük seyreden pazardaki ertelelen taleplerin geri gelmesinin etkili olduğunu söyledi.