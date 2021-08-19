Ticari araç kiralamada avantaj!

Ticari araç kullanımlarında gerekli olan K2 belgesini çıkartmak için istenen bir ticari araç özmal şartı kaldırıldı.

“Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında artık kendi ürünlerini taşıyan şirketler K2 belgesine ticari araçlarını sadece kiralayarak da sahip olabilecekler. Kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapan, taşımacılıktan herhangi bir kazanç sağlamayan şirketlerden istenen K2 Yetki Belgesi için “en az 1 birim taşıta sahip olması gerekmektedir” ibaresi yeni eklenen bir fıkra ile düzenlendi. LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay artık bir adet hafif ticari araca ihtiyacı olan şirketler için de kiralama yolunun açıldığını söyledi. Oktay,” Böylelikle bu şirketler de, edindikleri hafif ticari araçların satın alma maliyetine katlanmadan kiralama yolunu tercih edebilir.Bakım, onarım, muayene, lastik gibi operasyonel maliyetlerin de içinde bulunduğu aylık sabit bir kira bedeli ile operasyonel kiralamanın avantajlı dünyasından faydalanabilir. Bu gelişme ile hem filo kiralama sektörünün hem de Türkiye otomotiv pazarı içindeki hafif ticari araç sektörünün ivmelenerek büyüyeceğini düşünüyoruz”dedi.



Kiralama taleplerinde artış bekleniyor



Oktay konu hakkında şunları söyledi:



“Artık satın alma maliyetine katlanmak zorunda kalmayacak tüm şirketlerin ama özellikle KOBİ’lerin HTA araç parklarının da yenilenmesini bekliyoruz. Yüksek satın alma maliyetleri sebebiyle araç yenileme terminleri uzun olan pazarımızda, bu gelişme ile hafif ticari aracını yenilemek isteyen şirketler de aylık kira bedelleri ile ilerleyebilecek. Biz de LeasePlan olarak daha da genişleyen ticari araç filomuzla ve KOBİ’ler ile filo müşterilerimize sunduğumuz çeşitlenen ayrıcalıklı hizmetlerimizle, hedeflerimizi ciddi biçimde yükseltiyoruz. LeasePlan olarak; 2019 itibarıyla ilk önemli engelin ortadan kaldırılmasının ardından, büyük bir hızla ticari araç kiralama kampanyalarımızı devreye almıştık ve tiklakirala.com dahil olmak üzere tüm satış kanallarımızda bütçeye ve ihtiyaca uygun hafif ticari araçlar sunmaya devam ediyorduk. Bu yoldaki somut adımlarımıza devam edeceğiz”



Hafif ticarinin payı yüzde 4.3 oldu



İstatistiklere göre bu yıl ilk 3 ayda uzun dönem kiralık araç parkının yüzde 50,7’si kompakt sınıf araçlardan oluştu. Hafif ticari araçların operasyonel kiralamadaki payı ise yüzde 4,3 olarak gerçekleşti. Sektörün araç parkının büyük bölümünü yüzde 82,2 ile dizel yakıtlı araçlar oluştururken; benzinli araçların payı yüzde 14,2, hibrit ve elektrikli araçların payı ise 3,6’ya ulaştı. Otomatik vitesli araçların oranı ise yüzde 66,7’ye yükseldi.Türkiye’deki kiralamaların yüzde 49,4’ünü 30- 42 ay süreli sözleşmeler oluşturuldu